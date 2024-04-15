Украина сможет бить за линией фронта: Норвегия обещает значительное количество F-16 с новейшим вооружением

Министр иностранных дел Норвегии сообщил, что у него есть опыт в обороне и он знает, что F-16 – очень мощная платформа и все зависит от того, как ее оснастить.

Коалиция истребителей передаст Украине значительное количество самолетов F-16. Они будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить за линией фронта.

Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, передает РБК-Украина.

"Я убежден, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта. И это одна из причин, почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где мы будем передавать обновленные норвежские F-16, которые в хорошей форме", — сказал он.

По словам Эйде, Норвегия вместе с датскими и нидерландскими коллегами проводит подготовку украинских пилотов. "И, возможно, там будут даже дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины", – добавил он.

Отвечая на вопрос о количестве самолетов, Эйде отметил, что Норвегия сотрудничает сейчас с Данией, Нидерландами и Соединенным Королевством.

"Там будет значительное количество. Когда вы спрашиваете, сколько будет от Норвегии (F-16 – ред.), не могу вам сказать точное количество, потому что там в том числе и обновленные самолеты, в лучшей боевой форме и некоторые фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта в том числе. Буду здесь осторожным", – сказал он.

Министр иностранных дел Норвегии сообщил, что имеет опыт в обороне и знает, что F-16 – очень мощная платформа и все зависит от того, как ее оснастить.

"Потому что это очень продвинутая технологическая платформа, но главное – еще и система вооружения, которую можно навесить на платформу. То есть вместе, как система, это будет значительный вклад. Поэтому самолеты, которые будут в летной способности, они будут с новейшим вооружением", – добавил министр.

Ранее спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что появление F-16 в Украине будет неожиданностью.

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