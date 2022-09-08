Украина сможет вернуть свои территории: Зеленский назвал визит Блинкена важным сигналом

Блинкен во время своего визита обсуждал военную помощь Украине в борьбе с российской агрессией.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал о визите государственного секретаря США Энтони Блинкена 8 сентября, что это важный сигнал и гарантия того, что Украина сможет вернуть свои временно оккупированные территории.
Об этом Зеленский сообщил после встречи с Блинкеном.
"Визит вашей команды — для нас важный сигнал, подтверждение той лидерской поддержки, которая есть сегодня среди государств мира, поддержки Украины в войне за нашу свободу, за демократию, за наш народ, за людей, за нашу землю, в войне с агрессором РФ. Мы благодарны за этот сигнал, за большую поддержку, которую вы оказываете каждый день", — сказал Зеленский.
"Это очень важные сигналы, что США с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши территории", – добавил он.
Зеленский также поблагодарил за поддержку президента США Джозефа Байдена, всю администрацию президента США и представителей американского Конгресса.
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