Украина сможет закупать ракеты для системы Patriot на средства кредита ЕС

Ракета PAC-3 для системы «Патриот» / © Фото из открытых источников

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Европейская комиссия утвердила решение о выделении 6,1 млрд евро на нужды украинской противовоздушной обороны. Часть этих средств официально разрешено использовать для закупки американских ракет PAC-3 для систем Patriot.

Об этом 11 сентября заявил журналистам в Брюсселе еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, которого цитирует «Радио Свобода».

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По словам Кубилюса, Еврокомиссия завершила необходимые процедуры, благодаря чему Украина получила возможность направлять часть финансирования в рамках программы Ukraine Support Loan непосредственно на закупку перехватчиков для систем Patriot.

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«Мы много работали с государствами-членами и Украиной, чтобы достичь этой цели», — сказал еврокомиссар.

В целом на украинскую ПВО, дроны и ракеты выделено 6,1 млрд евро. Это часть более масштабного пакета финансирования Украины Ukraine Support Loan, который предусматривает кредитование на сумму 90 млрд евро в течение 2026–2027 годов.

Это решение имеет особое значение для укрепления украинской противовоздушной обороны, поскольку ракеты PAC-3 являются одним из ключевых компонентов систем Patriot, предназначенных для перехвата баллистических целей.

ЕС согласовал пять исключений из правил

Кубилюс пояснил, что для обеспечения возможности закупок было согласовано пять исключений из стандартных критериев приемлемости, применяемых к финансированию в рамках программы Ukraine Support Loan.

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Три исключения касаются беспилотников и компонентов украинского производства, стоимость которых превышает установленные для программы пороговые значения.

Еще два решения касаются оборудования американского производства. Среди него — ракеты PAC-3 для комплексов Patriot.

Еврокомиссар подчеркнул, что после принятия этих решений все предусмотренные на текущий год средства на финансирование обороны Украины в рамках кредитной программы получили необходимое согласование.

«Таким образом, в отношении всех 28,3 миллиарда евро, выделенных в этом году на финансирование обороны Украины в рамках программы Ukraine Support Loan, решения теперь приняты», — подытожил Кубилюс.

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В поставку ракет Украине вовлечены ЕС и НАТО

Отдельно еврокомиссар рассказал о возможном механизме ускорения поставок Украине ракет PAC-2 и PAC-3. Проблема заключается в том, что часть заказанных перехватчиков должна поступить только в 2027 году, тогда как потребность Украины в укреплении противовоздушной обороны носит неотложный характер.

По словам Кубилюса, рассматривается возможность своего рода обмена: государства, которые уже имеют необходимые ракеты в своих запасах, могли бы передать их Украине сейчас, а впоследствии получить замену из новой партии, которая должна поступить в 2027 году.

«У украинцев есть довольно четкое представление — или даже договоренности — с различными поставщиками и различными государствами-членами относительно того, как ракеты PAC-2 или PAC-3 будут поставляться в 2027 году», — отметил еврокомиссар.

Он пояснил, что сейчас обсуждается возможность поменять местами эти поставки, чтобы Украина получила необходимые ракеты раньше.

«То есть государства-члены могли бы передать Украине ракеты из своих запасов уже сейчас, а затем получить ракеты из тех поставок, которые Украина должна получить в 2027 году», — сказал Кубилюс.

При этом он не стал называть страны, с которыми потенциально может быть реализован такой механизм.

По словам Кубилюса, над поиском возможностей для более оперативного обеспечения Украины перехватчиками работает не только Евросоюз.

«Насколько мы понимаем, НАТО также очень активно работает над этим. Надеюсь, это действительно удастся эффективно реализовать», — подытожил еврокомиссар.

Напомним, министр обороны Евгений Хмара подчеркнул, что Украина заключает контракты напоставку около 1000 ракет для Patriot за счет кредита ЕС, но нуждается в их срочной передаче со складов партнеров.

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