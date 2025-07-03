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В первый раз это произошло в марте после скандала в Овальном кабинете во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон, когда на него набросились Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Венс и другие, даже упрекнув отсутствие костюма. Тогда СМИ сообщали, что находившиеся в воздухе американские грузовые самолеты с военной помощью даже были вынуждены физически развернуться. Отгрузка оружия на складах в Польше тоже остановилась, как обмен разведданными с Украиной, без которых мы не знаем, когда Россия запускает баллистику.

В марте администрация Трампа сделала это в рамках кампании давления, чтобы Украина согласилась начать первые за три года прямые переговоры с россиянами. О второй остановке поставок вооружения стало известно во вторник, 1 июля, из американских СМИ. Politico и CBS News сообщили, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов из-за их низких запасов на складах. Заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли это официально подтвердила, добавив: «Решение принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после осмотра Минобороны США военной поддержки и помощи, которую наша страна оказывает другим странам мира».

Financial Times сообщила, что на пятницу, 4 июля, планируется телефонный разговор Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. На прошлой неделе на саммите НАТО в Гааге у них была личная 50-минутная встреча, после которой американский президент не исключил предоставление Украине систем ПВО, хотя и добавил, что они нужны и самим США. Однако уже через неделю после этого Пентагон остановил поставки оружия Украине, ссылаясь на начатую оценку запасов, которые «должны соответствовать оборонным приоритетам США».

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Какие же виды американского оружия Украина больше не получает? Какова истинная причина второй приостановки поставок? Да решит ли Трамп продавать Украине вооружение? Читайте на сайте ТСН.ua.

Остановили: какое оружие Украина больше не получает

В среду, 2 июля, Владимир Зеленский заявил, что Киев на рабочих уровнях выясняет с Вашингтоном все детали по поводу поставки оборонной поддержки, в частности компонентов для ПВО. оборонных способностей Украины будет только побуждать агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира».

Позже пресс-секретарь Госдепа Темми Брюс подчеркнула, что Пентагон не останавливал поставки всего оружия Украине, напомнив о заявлении Трампа о его «неизменной приверженности ракетам Patriot».

«Я еще раз подчеркиваю, что это не означает прекращения нашей помощи Украине или снабжения оружием. Это одно событие в одной ситуации, и мы обсудим, что будет дальше. Но не следует делать слишком широких выводов. В заявлении Министерства обороны четко указано, что у них есть надежные варианты», — добавила Темми Брюс.

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О «надежных вариантах» рассказал спикер Минобороны США Шон Парнелл. По его словам, сейчас идет пересмотр вооружений Пентагона — это нужно, чтобы американская помощь Украине отвечала оборонным приоритетам Вашингтона.

«Стратегический замысел президента (Трампа — Ред.) по отношению к Украине и России — это баллотировался с этими обещаниями. В Пентагоне мы поддерживаем эту цель. принять решение. При администрации Байдена мы раздавали оружие и боеприпасы, не задумываясь, сколько у нас их есть», — сказал Шон Парнелл, добавив, что это сочетается с оборонной стратегией и смещением внимания США на Индо-Тихоокеанский регион.

NBC News и The Wall Street Journal сообщили, что речь идет о десятках ракет-перехватчиков к системам ПВО Patriot, тысячи боеприпасов калибра 155-мм, Stinger, управляемые снаряды и боеприпасы для истребителей F-16, HIMARS и комплексов NASAMS, и некоторые другие виды оз. Однако, по информации The Economist, остановка поставок касается всех видов американского оружия, включая запасные части и другие военные средства, и является очередной формой давления, чтобы Украина пошла на болезненные уступки на переговорах с Россией.

«В ночь с 30 июня на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолеты, которые доставляют ракеты-перехватчики (для систем — Ред.) ПВО и другое оружие на европейские базы, откуда их по суше доставят в Украину», — говорится в статье The Economist.

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Информация об остановке и обмене разведданными между США и Украиной в прессе не появлялась, поэтому можно предположить, что Вашингтон продолжает предоставлять Киеву эти данные.

Что стоит за этим решением: Трамп поговорил с Путиным

При этом другие американские СМИ отмечают, что решение Пентагона по остановке поставок оружия Украине буквально «приходилось пылью на столе Пита Гегсета» с начала июня. Однако реализовать его почему-то взялись всего за несколько дней до очередного разговора Трампа с Путиным — в четверг, 3 июля, они снова поговорили по телефону. И, по словам помощника главы Кремля Юрия Ушакова, Путин сказал Трампу, что от своих целей в войне против Украины Россия не откажется.

«Дональд Трамп снова поднимал вопрос о скорейшем окончании военных действий. Владимир Путин, со своей стороны, отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное разрешение конфликта. Наш президент также сказал, что Россия не отступится от поставленных целей, то есть устранение всем известных причин, которые привели к нынешнему положению дел, к нынешней острой конфронтации», — заявил Ушаков.

Однако вместо того, чтобы усилить давление на Россию и заставить Путина согласиться на безусловное прекращение огня и настоящие переговоры, администрация Трампа не только ослабляет санкции против «Росатома», позволяя ему достроить АЭС в Венгрии и ряда российских банков, но и останавливает поставки оружия Украине. Ответственным за это решение является Элбридж Колби — заместитель Пита Гегсета по политике — и небольшой круг других советников. Оно застало часть администрации Трампа врасплох. Многие чиновники Белого дома просто не были об этом проинформированы.

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«Я думаю, что все это сделал этот Колби. У нас фактически нет советника по вопросам национальной безопасности (после увольнения Майка Волтца эту должность занимает госсекретарь Марко Рубио — Ред.).

Позже телеканал CBS News сообщил, что решение Пентагона остановить поставки оружия коснулось не только Украины, и является частью более широкого пересмотра по всем странам, который Пит Гегсет начал несколько недель назад по указанию Дональда Трампа. стоит за этим решением, никогда не отличался дружелюбным отношением к Украине и европейскому континенту. Он постоянно настаивал, что приоритетом США должен быть Китай, даже если придется уменьшить американское присутствие в Европе.

Продажа оружия: согласится ли на это Трамп

«Мы рассчитываем на продолжение поддержки со стороны США. Есть некоторые позиции, которых у Европы пока нет. Особенно, если говорить о PAС-3, то есть ракетах для систем Patriot. Что касается наших двусторонних отношений с США и этой поддержки, я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни я буду иметь разговор с президентом Трампом», — заявил Владимир Зеленский.

В интервью Fox News генсек НАТО Марк Рютте заявил, что может понять, почему США должны заниматься запасами оружия на собственных складах. При этом, по его словам, проигрыш Украине в войне не отвечает интересам Америки, напомнив, что в этом году европейские страны предоставят Украине военную помощь на 35 млрд евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен со своей стороны гарантировала передачу Украине 2 млн снарядов до конца 2025 года. Однако сам Рютте в начале июня признал, что сегодня Россия производит больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, и делает это в четыре раза быстрее.

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ТСН.ua уже писал, что 40% всего оружия Украины на 2025 год — это отечественное производство, а 30% — вклад США. Критически важны для Украины американские ПВО Patriot и ракеты-перехватчики к ним, антидроновые боеприпасы, артиллерийские установки HIMARS и ракеты ATACMS к ним, а также американская разведка. К примеру, предупреждения о воздушных тревогах в Украине, в частности по запуску Россией баллистики, базируются на данных американских спутников. И спутниковая разведка Европы, к сожалению, пока тоже не может заменить возможности США.

К тому же стоит напомнить, что Украина до сих пор получала американское оружие, предусмотренное военной помощью, которое принималось еще администрацией Джо Байдена. О последнем пакете Белый дом объявил в январе. После инаугурации Трампа новых пакетов мы не получали уже больше 5 месяцев. Новый законопроект по военной помощи Украине Белый дом в Конгрессе не инициировал. Поэтому и без второй остановки поставок Киеву американского оружия, по оценкам западных специалистов, «помощь Байдена» исчерпалась бы уже этим летом. То есть с дефицитом оружия — артиллерийских боеприпасов, систем ПВО и ракет-перехватчиков к ним, а также ракет к HIMARS, включая ATACMS — Украина так или иначе столкнулась уже в конце августа этого года.

Украина вместе с европейскими союзниками надеется, что администрация Трампа в конце концов примет решение о продаже Украине оружия. Финансироваться это может отчасти из европейских и доходов от замороженных российских активов. Это, например, уже делает Великобритания. К тому же, Киев активно лоббирует решение об использовании собственно самых замороженных денег Центробанка РФ, а не только генерируемых ими доходов на покрытие закупок оружия для Украины. Однако некоторые европейские страны до сих пор блокируют это решение.

Дата публикации 12:24, 03.07.25 Количество просмотров 152 Замораживание оружия для Украины от США! Россия не сдерживает радости! Что же происходит?