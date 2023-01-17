Украина снова будет просить партнеров об ATACMS, если Россия получит иранские ракеты — военный эксперт

Украина снова будет поднимать вопрос о получении ракет ATACMS из-за угрозы передачи России баллистических ракет из Ирана.

Есть угроза, что Россия получит баллистические ракеты от Ирана. Это может вновь поднять вопрос о передаче Украине ракет ATACMS.

Об этом в интервью УНИАН рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

По его словам, в этой ситуации Украина должна применять разведку и все средства поражения. Однако для уничтожения пусковых установок на территории РФ ВСУ все еще нуждаются в ракетах ATACMS. Поэтому Украина снова может просить дальнобойные крылатые ракеты, которые есть в распоряжении стран НАТО.

Ситуация с поднятием уровня террористической угрозы должна сопровождаться адекватным уровнем противодействия. В этом смысле ATACMS с функцией удара по местам базирования российских или иранских пусковых на территории России может быть элементом переговоров с американцами. В частности, что они будут использоваться, в том числе для этих задач ", — сказал Згурец.

Также в случае использования Россией иранских баллистических ракет, Украина будет поднимать вопрос о получении ракет воздушного базирования и комплексов ПВО.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что в 2023 году Украина получит баллистические ракеты ATACMS, дальностью до 300 км, а также современные дроны.

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также намекнул на шансы Украины получить от Запада танки и ракеты дальностью действия 100-200 км плюс (речь идет об ATACMS).

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