Украина снова будет выдавать паспорта мужчинам за границей — данные о них передадут в Минобороны

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, находящиеся за границей и подавшие документы до 25 апреля 2024 года в госпредприятие "Документ", смогут с сегодняшнего дня получить изготовленные паспорта.

Об этом сообщила 17 февраля заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

"Месяц тому назад президент ( Владимир Зеленский — ред.) поручил решить вопрос выдачи паспортов украинцам за рубежом. Сегодня начали выдавать", — написала чиновник.

Государственная миграционная служба уточнила, что мужчины смогут получить изготовленные паспорта за границей, без предъявления каких-либо дополнительных документов.

"Государственная миграционная служба передает информацию о таких лицах Министерству обороны Украины, и они автоматически становятся на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии", – говорится в сообщении.

Соответствующие уведомления с указанием даты, времени и места выдачи паспортов будут направляться в порядке очередности подачи документов.

Напомним, в постановлении с 16 августа 2024 года Кабмин утвердил новый порядок выдачи паспортов мужчинам призывного возраста за границей, который сегодня действует. И из него следует, что военно-учетные документы должны проверять у подавших заявки на новые документы.

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