Украина снова импортирует из Европы элетроэнергию: повлияет ли это на графики отключения света

Объемы поставок будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков.
С 1 января Украина импортирует небольшие объемы электроэнергии из европейских стран. В Минэнерго рассчитывают, что поставки будут увеличиваться.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко для информационного агентства "Интерфакс-Украина".
По его словам, это стало возможным благодаря принятому недавно правительством решению о гарантиях энергоснабжения потребителям дорогостоящей импортной электроэнергии.
"Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать, и это будет соответственно влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал он.
Относительно объемов поставок, Галущенко подчеркнул, что они будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергосистемы блоков в ближайшие дни.
Он добавил, что вопросом импорта сегодня занимаются многие трейдеры. Это не только государственный "ЭКУ", но и частные "ЭРВ", группа "ДТЭК".
В Украине начались аварийные отключения света
В Украине по состоянию на 11 января растет дефицит мощности электроэнергии. Причиной является понижение температуры на востоке и в центре страны. До всех областей доведены лимиты потребления. Они действуют на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.
Напомним, из-за ухудшения погодных условий ДТЭК анонсировал лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью. В частности, в результате снижения температуры увеличивается потребление электричества.
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