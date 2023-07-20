Украина собрала все "красные линии" Путина и свила с них веревку, на которой повесит российский имперский труп — Данилов

Алексей Данилов высмеял заявления россиян о так называемых "красных линиях" и угрозах "мы еще не начинали". Он анонсировал много "неприятных сюрпризов" для оккупантов.
Украина собрала все "красные линии", выставляемые российским диктатором Владимиром Путиным, и свила с них веревку, на которой повесит российский имперский труп.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в своем твиттере.
"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала все "красные линии" путина, свела с них веревку, на которой повесит российский имперский труп. Попытки запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для рф", — подчеркнул Алексей Данилов.
Он спрогнозировал, что оккупантов ожидает "много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов".
"Одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило", — добавил Данилов.
Напомним, ранее сами кремлевские прихвостни признали, что больше никто не верит в их "красные линии". "Никто не верит в наши красные линии, им теперь не интересно играть с нами", – заявили сами российские пропагандисты.
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