Украина собственноручно практически уничтожила свою ПВО: Зеленский шокировал цифрами

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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На момент обретения независимости нашим государством в 1992 году в украинской армии на вооружении было 225 комплексов противовоздушной обороны. К 2000 году в стране осталось уже 168 комплексов ПВО, но наиболее разрушительное влияние наша оборона испытала в период с 2000 по 2019 год.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга для СМИ в четверг, 17 апреля.

«В 19-м году, мне кажется, было около 60 [комплексов ПВО – ред.]. Большинство систем куда-то подевались, я не знаю, куда. 225 и 60. И потому я к чему это говорю. Даже не потому, кто у нас, как они их куда давали, продавали, украли. Мы должны понять, какова была плотность защиты Украины, чтобы представить, какая защита у россиян. Потому что наши системы продавались не только куда-то там, на Ближний Восток, и России тоже», — заметил Владимир Зеленский.

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Напомним, Зеленский считает, что посланец Трампа Виткофф распространяет российские нарративы о пяти украинских территориях в «мирном соглашении».