Украина согласилась провести эксгумацию жертв Волынской трагедии: в Польше прокомментировали

Накануне польские власти раскритиковали заявление министра обороны о том, что Украине не следует ожидать вступления в Евросоюз.

Украинский институт национальной памяти планирует включить поисковые работы на территории Ровенской области в план работы и мероприятий на 2025 год.

Об этом сообщает сайт сайта.

Польские общины обратились в институт с возможностью поиска и эксгумации останков их членов семей. В частности, был получен запрос о проведении таких работ на территории Ровенской области.

Учитывая, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют, УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши и в порядке исключения непосредственно взять на себя роль координатора в проведении поисковых работ по запросу польских граждан с приглашением польской стороны в роли наблюдателя", - говорится в сообщении.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович отметил, что Институт будет взаимодействовать с Государственной межведомственной комиссией по увековечиванию памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"Учитывая ограниченное количество специалистов и продолжение полномасштабной войны России против Украины, сопровождающееся поисковыми и эксгумационными работами погибших военных и гражданских, оперативность реализации поисковых работ будет зависеть также от имеющихся ресурсов ", — указано в сообщении.

В МИД Польши отреагировали

На это уже отреагировали в МИД Польши. В частности, представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский поздравил готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

По его словам, заявление УНИП о готовности возобновить эксгумацию жертв Волынской трагедии – "это хорошая информация и шаг в правильном направлении".

"Но министр Радослав Сикорский в переговорах с украинскими партнерами неоднократно подчеркивал, что мы ожидаем не планов, а решения. Поэтому мы надеемся, что такое решение будет принято", — добавил Вронский.

Напомним, польские власти раскритиковали заявление министра обороны о том, что Украине не следует ожидать вступления в Евросоюз без решения "Волынского вопроса".

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