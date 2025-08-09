Украина согласится на мир, но не любой ценой: Сибига назвал условия

Андрей Сибига. / © Getty Images

Украина настаивает на мире, который будет базироваться на международном праве и уважении нашей территориальной целостности и границ, определенных нашей Конституцией.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Россия не должна быть вознаграждена за начало этой войны", - подчеркнул Сибига.

Несмотря на усилия США и неизменное желание Украины достичь справедливого мира, страна-агрессорка Россия продолжает терроризировать мирное население и игнорирует определенные сроки по выявлению заинтересованности в прекращении войны.

По его словам, Киев остается открытым к содержательному диалогу и реальным решениям, согласованным вместе с Украиной.

"Нам нужен крепкий мир, который не будет разрушен следующим шагом Москвы. Украина готова сотрудничать с Соединенными Штатами и всеми нашими международными партнерами, чтобы вместе добиться справедливого и крепкого мира", - добавил он.

Напомним, источники издания The Wall Street Journal сообщили, что в Кремле назвали свои условия для мира с Украиной. В частности, на первом этапе Киев должен вывести войска из Донецкой области, после чего фронт будет заморожен. Также Луганская область и Крым останутся под контролем РФ. Источники WSJ утверждают, что Украина якобы «принципиально не против каких-либо предложений», но настаивает на обязательном прекращении огня.

Впрочем, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины: "Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".