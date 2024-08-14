Украина совершила самую большую атаку беспилотников на российские аэродромы за всю войну – FT

Украина совершила самую большую атаку беспилотников на российские аэродромы за всю войну. Дело в том, что силы Киева сталкиваются с усиленным сопротивлением через 9 дней после своего смелого вторжения в Россию.

Об этом пишет Financial Times.

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Министерство обороны России заявило в среду, что Украина выпустила 117 беспилотников, а также ракеты не только по Курской области, где украинские войска захватили территорию, но и Воронежской, Белгородской и Нижегородской областях. Он не подтвердил, что атаки были направлены на его авиабазу.

"Беспилотники дальнего радиуса действия СБУ и сил обороны совершили самую большую атаку на российские военные аэродромы за всю войну", – заявил Financial Times представитель СБУ Украины.

Чиновник отметил, что удары по аэродромам "Воронеж", "Курск", "Саваслейка" и "Борисоглебск" были нанесены с целью предотвращения авиационных атак России на Украину.

"Пока не было понятно, были ли повреждены или уничтожены какие-либо российские самолеты, и чиновник сказал, что Киев ждет спутниковые фотографии, чтобы оценить разрушения", — подытожили аналитики.

Ранее речь шла о том, что в ночь на 14 августа в России снова было неспокойно. Россияне жалуются, что не спали всю ночь из-за мощных взрывов – там настоящая паника.

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