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Украина будет искать пути увеличения зарплат военных: детали от ОПУ
Украина активно сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы найти пути существенного увеличения денежного обеспечения своих военнослужащих.
Украина совместно с европейскими партнерами будет искать пути для увеличения зарплат солдат . Ведь они играют ключевую роль в обороне Украины от российской агрессии.
Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.
Он напомнил, что 10-11 июля в Риме проходит масштабная Конференция по вопросам восстановления Украины с участием европейских и американских партнеров.
«На встрече коалиции желающих впервые приняли участие представители США – спецпосланник Президента США генерал Келлог, сенаторы Грэм и Блюменталь. Всего 32 участника подтвердили готовность работать для безопасности Украины долгосрочно», – сообщил Палиса.
В числе главных результатов двусторонних встреч – вопрос увеличения финансового вознаграждения военным.
Говорили с партнерами также об основе основ нашей обороны — солдата. Важно, чтобы воины чувствовали себя уверенно. Поэтому их уровень денежного довольствия должен возрасти. Есть положительная реакция на это среди лидеров Европейского Союза. Вместе будем искать решения», — добавил заместитель руководителя ОПУ.
Напомним, нардеп Ярослав Железняк утверждает, что в бюджете не хватает на военные расходы около 400 млрд. грн. Потому правительству и парламенту придется внести изменения в государственный бюджет Украины уже летом 2025 года.