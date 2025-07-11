Украина будет искать пути увеличения зарплат военных: детали от ОПУ

Партнеры Украины поддержали идею повышения зарплат военных / © Офис президента Украины

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Украина совместно с европейскими партнерами будет искать пути для увеличения зарплат солдат . Ведь они играют ключевую роль в обороне Украины от российской агрессии.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.

Он напомнил, что 10-11 июля в Риме проходит масштабная Конференция по вопросам восстановления Украины с участием европейских и американских партнеров.

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«На встрече коалиции желающих впервые приняли участие представители США – спецпосланник Президента США генерал Келлог, сенаторы Грэм и Блюменталь. Всего 32 участника подтвердили готовность работать для безопасности Украины долгосрочно», – сообщил Палиса.

В числе главных результатов двусторонних встреч – вопрос увеличения финансового вознаграждения военным.

⁠Говорили с партнерами также об основе основ нашей обороны — солдата. Важно, чтобы воины чувствовали себя уверенно. Поэтому их уровень денежного довольствия должен возрасти. Есть положительная реакция на это среди лидеров Европейского Союза. Вместе будем искать решения», — добавил заместитель руководителя ОПУ.

Напомним, нардеп Ярослав Железняк утверждает, что в бюджете не хватает на военные расходы около 400 млрд. грн. Потому правительству и парламенту придется внести изменения в государственный бюджет Украины уже летом 2025 года.

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