Украина совместно со странами НАТО будет производить тяжелое вооружение и военную технику

"Укроборонпром" вместе с другими государствами создают целые совместные оборонные предприятия и строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла.

Госконцерн "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с по меньшей мере шестью странами-членами НАТО.

Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Там отметили, что Украина интегрируется в оборонно-промышленный комплекс Североатлантического союза.

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"Укроборонпром" совместно будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику минимум с 6 странами-членами Альянса. Польша, Чехия, Франция, Дания и еще несколькими, заключенные соглашения с которыми не предусматривают разглашение каких-либо данных", – говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Там уточнили, что вместе с другими государствами создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, производят бронетехнику и РСЗО, разрабатывают новые высокотехнологичные образцы вооружения. Отмечается, что для этого используются как существующие мощности, так и созданные в безопасных местах.

"Укроборонпром" и МИД Украины договорились о дальнейшей координации действий для ускоренного развития существующих международных оборонных проектов и появления новых. Это должно помочь привлечь больше иностранных партнеров к укреплению ОПК.

Одним из последних заключенных соглашений было соглашение с Чехией. Так, "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества при чешском Минобороны договорились создать общий оборонный кластер.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Великобританию и Канаду помочь создать ракетный щит, чтобы государство могло защититься от российских атак по объектам инфраструктуры.

По итогам заседания в формате "Рамштайн-7" стало известно, что Украина получит военную помощь от ряда стран. В частности, речь идет о средствах ПВО, артиллерии, боеприпасах и зимней военной форме.

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