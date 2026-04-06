Украина создает аналог Patriot: когда заработает новая система ПВО

Украинский производитель дальнобойного оружия Fire Point ведет переговоры с европейскими партнерами по созданию новой системы противовоздушной обороны, которая должна стать более дешевым аналогом американского комплекса Patriot. Систему стремятся запустить к 2027 году. Разработчики планируют, чтобы сбить одну вражескую ракету стоило не больше 1 миллиона долларов.

Об этом сообщил соучредитель и главный конструктор компании Денис Штильерман для Reuters.

Как будет работать бюджетная система ПВО

Отмечается, что для уничтожения одной баллистической цели системой Patriot часто требуется несколько ракет, стоимость каждой из которых достигает миллионов долларов. Украинская разработка призвана кардинально изменить экономику ПВО.

«Если нам удастся уменьшить это до менее 1 миллиона долларов, это… изменит правила игры в решениях противовоздушной обороны. Мы планируем перехватить первую баллистическую ракету в конце 2027 года», — заявил Штильерман.

По его словам, компания ищет сотрудничество с европейскими лидерами отрасли (например, Hensoldt, SAAB или Thales) в сферах радиолокации и систем самонаведения, где украинскому производителю пока не хватает собственного опыта.

Изготовление новых баллистических ракет

Кроме средств обороны, Fire Point завершает разработку двух сверхзвуковых баллистических ракет:

FP-7. Имеет дальность до 300 км (аналог системы ATACMS). Ее первое боевое развертывание ожидается «в ближайшее время».

FP-9. Способна нести 800-килограммовую боеголовку на расстояние до 850 км. По словам конструктора, это позволит держать Москву в зоне поражения баллистического арсенала Украины.

По мнению разработчика, атаки на Москву заставят россиян и их элиты серьезно изменить свое отношение к войне. В настоящее время Fire Point ожидает решения Антимонопольного комитета Украины по продаже 30% акций (сумма сделки — 760 млн долларов) крупному инвестору из ОАЭ.

По данным СМИ, речь идет о конгломерате Edge Group. Это соглашение оценивает компанию в 2,5 млрд. долларов и открывает перспективы строительства космического терминала в Эмиратах для запуска спутников на низкую орбиту.

Производственные мощности и экспорт

Сообщается, что на сегодняшний день компания ежедневно производит сотни ударных дронов и три крылатых ракеты «Фламинго» (FP5) стоимостью около 600 000 евро каждая. Fire Point планирует нарастить производство ракет после запуска собственного двигателя в октябре и открытие завода по производству ракетного топлива в Дании.

Также отмечается, хотя у компании уже есть запросы от стран Персидского залива на покупку беспилотников, начало экспорта требует официального одобрения украинского правительства. В настоящее время ежемесячная экспортная мощность производителя составляет до 2500 дронов дальнего радиуса действия.

Ранее главный конструктор компании Fire Point Денис Штиллерман заявлял, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 с дальностью до 850 км будут угрожать массированными ударами по Москве летом этого года.

Кроме того, еще 27 февраля опубликовали видео запуска новой украинской баллистической ракеты FP-7.

Также сообщалось, что у Украины есть собственные ракеты дальностью более 1500 км и наращивает их производство. По словам редактора издания Defense Express Олега Каткова , это уникальный случай для европейского континента.