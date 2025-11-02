Украина создает новые подразделения перехвата БпЛА и усиливает ПВО — Генштаб

Андрей Игнатов провел совещание по борьбе с ударными дронами противника

Реклама

ВСУ усиленно развивают средства противодействия ударным дронам.

Об этом стало известно на совещании Генштаба.

В ходе очередного совещания по вопросам усиления противодействия вражеским ударным беспилотным летательным аппаратам под руководством начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Андрея Гнатова обсудили текущие достижения и определили приоритеты для дальнейшего развития соответствующих возможностей.

Реклама

На заседании заслушали отчеты о работе групп операторов дронов-перехватчиков и проанализировали практический опыт применения различных типов БпЛА в соответствующих ролях. Отдельно рассмотрели оперативные результаты использования этих систем в реальных условиях боевых действий и составили план дальнейшего внедрения.

Акцент сделан на построении многоуровневой (эшелонированной) противовоздушной обороны: формируются новые подразделения операторов перехватчиков, усиливается подготовка специалистов, разворачиваются дополнительные учебные площадки и инфраструктура для отработки практических навыков.

Также продолжается создание Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВСУ. Также очертили меры по техническому оснащению вертолетных бортов современными средствами обнаружения и поражения для уничтожения вражеских дронов.

Кроме того, ведется работа по интеграции легкомоторной авиации в задачи противодействия БпЛА — это должно расширить возможности поражения дронов на больших высотах.

Реклама

Подчеркивают, что развитие систем обороны продолжается постоянно: противник не прекращает модернизировать средства поражения, увеличивать их количество и изменять тактику, поэтому силы обороны усиленно отрабатывают меры по системному повышению эффективности уничтожения вражеских беспилотников.

Напомним, в 125-й бригаде заявили об исчезновении без вести подразделений в Запорожском направлении. В ВСУ рассказали о ситуации исчезновения военных после боев под Полтавкой и Ольговским.

Командование 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины обнародовало официальное заявление.