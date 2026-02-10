Украина создала лазерное оружие против дронов: что известно о системе Sunray

ПВО (Иллюстративное фото) / © Associated Press

Украинские инженеры и военные создали прототип лазерного оружия Sunray, способного бесшумно сбивать дроны на расстоянии. Разработка является частью масштабной программы по созданию отечественного аналога «Железного купола» для защиты неба от массированных атак РФ.

Об этом говорится в материале The Atlantic.

Технологические особенности и эффективность

Как отмечают в издании, лазерная система Sunray компактна — она помещается в багажник пикапа и не излучает видимый свет или шум во время работы. В ходе испытаний установка в считанные секунды обнаружила и уничтожила дрон-мишень. Примерная стоимость украинского лазера составляет несколько сотен тысяч долларов. Это значительно дешевле западных аналогов, таких как американская система Helios стоимостью в десятки миллионов долларов.

Кроме лазера в состав украинского «щита» входят другие инновационные разработки:

скоростной дрон-перехватчик P1-Sun, напечатанный на 3D-принтере, уже сбивший более 700 «Шахедов»;

колесные работы с пулеметными турелями;

углепластиковые клоны российских ракет ПВО.

Стратегия выживания и новое командование

Президент Владимир Зеленский определил развертывание собственной ПВО приоритетом из-за ограниченности поставок западного вооружения. Командующим войсками ПВО и ответственным за строительство «купола» назначен полковник Павел Елизаров (позывной «Лазарь»), основатель успешного подразделения ударных дронов. Главной задачей нового командования является повышение экономической эффективности обороны неба.

По словам Елизарова, Украина больше не может позволить себе тратить дорогие иностранные ракеты на дешевые беспилотники, работающие на двигателях для газонокосилок.

«Конечно, можно использовать Bentley для перевозки картофеля. Но это не самый умный способ выполнять работу», — подчеркнул Елизаров, отмечая необходимость массового производства дешевых средств перехвата.

Производственный потенциал и экспорт

Как пишет издание, несмотря на постоянные обстрелы украинских заводов, отрасль беспилотников продолжает стремительно развиваться. По данным правительства, в стране работает около 450 компаний-производителей. В этом году Украина планирует открыть 10 экспортных центров в Европе, чтобы привлечь иностранные инвестиции и обеспечить стабильность поставок компонентов.

Министр обороны Михаил Федоров отметил, что создание «купола против дронов» — это вопрос выживания страны уже сегодня. Ожидается, что интегрированная система отечественных средств ПВО позволит нейтрализовать угрозу российских «роев» беспилотников к лету этого года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что сейчас идет трансформация работы ПВО, непосредственно касающаяся отдельных регионов. Изменения внедряются в работу команд-перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента малой противовоздушной обороны.

Также Зеленский заявлял, что в подразделениях Воздушных сил ВСУ в ряде областей произойдут кадровые изменения.

Ранее сообщалось, что Украина имеет собственное лазерное оружие. И находится на пути по ее усовершенствованию. На первый взгляд, это звучит как какая-то фантастика связанная с космосом, но, как констатируют в командовании Сил беспилотных систем, Украина стала одним из немногих государств, имеющих лазерное оружие, уже продемонстрировавшееся во время испытаний.