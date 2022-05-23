"Украина создала прецедент: теперь люди давят на правительства для ограничения отношений с Россией" — Зеленский

"Украина создала прецедент: теперь люди давят на правительства для ограничения отношений с Россией" — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что только война в Украине заставила людей разных стран понять, что Россия – это страна-агрессор. И нужно разрывать с ней экономические связи.

Глава государства также подчеркнул, что Россия не пошла против Украины полномасштабной войной, если бы нынешняя реакция мира была бы такой же и в 2014 году.

Об этом он заявил 23 мая, выступая на Всемирном экономическом форуме.

"Недопущение войны было бы гарантировано, если бы действия мира были превентивными, а не реагированием. Украина создала и другой прецедент за эти три месяца. Прецедент невиданного единения демократического мира вокруг эмоций настоящего увлечения украинской смелостью. И вокруг понимания, что за свободу нужно бороться.

И теперь сотни миллионов людей в демократических странах поддерживают и давят на правительства и компании ради того, чтобы они ограничивали отношения с государством-агрессором, с Россией. И помогали народу, на который она напала.

Но это происходит только сейчас, хотя Россия пошла на войну против Украины еще в 2014 году.

Мы благодарны за такую поддержку, но если это произошло еще тогда, сразу это единение, и это давление на правительства, на компании ради борьбы за свободу, начала бы Россия эту полномасштабную войну. И принесли бы все эти потери Украине и миру. Уверен, что и на этот вопрос ответ – нет. Сейчас мы видим, что мир прислушивается и поверил Украине, но также в мире есть определенное ожидание того, чем решится эта ситуация. Какие инструменты сработают, что сможем создать новое, чтобы не допускать подобных агрессий и как остановим грубую силу бросившую вызов всему, что мы с вами действительно ценим. Вот что значит поворотный момент", — отметил президент.

Напомним, в Давосе начался Всемирный экономический форум.

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