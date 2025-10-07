ТСН в социальных сетях

Украина создала систему для предотвращения блекаута во время российских атак — WSJ

Новые аккумуляторные парки, поставляемые американской компанией Fluence, позволяют Украине временно поддерживать работу электросетей.

РФ обстреливает энергетику Украины

РФ обстреливает энергетику Украины / © Associated Press

Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, обеспечивающую стабильность энергоснабжения даже при возможных атаках России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американская компания Fluence снабжает батареями, способными временно поддерживать работу электросетей в случае аварийного повреждения основных источников питания. Общая стоимость проекта составляет около 140 миллионов долларов.

По данным журналистов, в настоящее время шесть энергообъектов уже функционируют в Киевской и Днепропетровской областях. Их мощность составляет 200 МВт, а емкость — 400 МВт-ч, что позволяет обеспечить электроэнергией до 600 тысяч домохозяйств на два часа во время аварийных ситуаций.

Аккумуляторные парки расположены в секретных локациях, чтобы обезопасить их от возможных атак. Каждый блок можно быстро заменить без прерывания всей сети, что значительно повышает надежность электроснабжения в случае обострения боевых действий.

Ранее сообщалось, что Служба Безопасности Украины работает на опережение и задерживает кротов, которые приводят российские ракеты на объекты энергетики.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский прокомментировал, удастся ли России этой зимой оставить украинцев без газа и света.

