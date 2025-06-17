Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН после атаки РФ

Обстрел Киева / © Getty Images

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Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с последними массированными российскими обстрелами страны.

Об этом сообщил Укринформ.

«Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание СБ в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины», — заявил Мельник.

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Он подчеркнул, что только минувшей ночью массированная атака РФ унесла жизни многих киевлян. Более ста человек получили ранения, а жилые дома снова были разрушены до основания. Мельник подчеркнул, что действия московского режима — это преступления против человечности, требующие не только осуждения, но и «решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего, Совета Безопасности ООН».

Дипломат добавил, что во вторник встретится с послом Гайаны в ООН Керолин Родригес-Биркетт, председательствующей в Совбезе, чтобы обсудить дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН.

«Надеюсь, члены Совета Безопасности ответят на преступные действия России. Пора положить конец безнаказанности Кремля», — подытожил Мельник.

Ранее сообщалось, В ночь на 17 июня армия РФ нанесла массированный удар по Киеву. Правоохранители обнародовали кадры первых минут после атаки на столицу.

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Как подписали кадры правоохранители, страна-агрессор продолжает цинично и коварно обстреливать мирные города. Армией РФ было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты, в том числе по Киеву — 175 дронов, более 14 крылатых ракет и не менее двух баллистических.