Украина спасается от энергетического кризиса нестандартными мерами — NYT

Целая электростанция, которая когда-то обеспечивала теплом половину Вильнюса, была демонтирована на запчасти для украинских объектов.

Чтобы преодолеть последствия массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре и избежать кризиса энергоснабжения в зимний период, украинские власти прибегают к нетрадиционным мерам.

Об этом пишет издание New York Times.

Поиск запчастей

Российские атаки истощили украинские запасы оборудования по ремонту и обслуживанию электростанций.

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Поскольку украинские энергетические объекты преимущественно построены во времена Советского Союза, они зависят от запчастей, которые не производились на Западе. Поэтому крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК начала поиски заводов в странах бывшего соцлагеря и бывших балтийских республик СССР, чтобы найти совместимые запчасти.

В конце концов, целая электростанция, которая когда-то обеспечивала теплом половину Вильнюса, столицы Литвы, была демонтирована при поддержке Европейского Союза, а ее части используются для ремонта нескольких поврежденных украинских объектов.

Аренда электростанций

Строительство новых электростанций является длительным процессом, который Украина не может позволить себе с наступлением зимы. Альтернативным вариантом может стать аренда плавучих станций, установленных на грузовых судах — для обеспечения электроэнергией черноморского побережья Одесщины.

Украинские чиновники на условиях анонимности из-за деликатности плана сказали, что ведут переговоры с Karpowership, турецкой компанией, специализирующейся на моторных кораблях, относительно аренды нескольких судов.

В прошлом году компания подписала меморандум о взаимопонимании с государственным украинским энерготрейдером по установке электростанций, способных генерировать 500 мегаватт электроэнергии, достаточной для обеспечения миллиона украинцев.

Наблюдатели на энергообъектах

Поскольку большинство тепловых и гидроэлектростанций разрушены или сильно повреждены, Украина полагается на три атомные электростанции, которые могут обеспечить 7,7 гигаватта электроэнергии — более половины текущих мощностей страны.

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Однако россияне ракетными ударами пытаются повредить их способность передавать электроэнергию, уничтожив соединяющие их с сетью подстанции.

Украина построила бетонные укрытия вокруг подстанций, чтобы защитить их, но чиновники признают, что они неэффективны против ракет. Поэтому они прибегли к радикальным мерам: попросили представителей МАГАТЭ остаться на подстанциях, рассчитывая на их присутствие для сдерживания российских атак.

Международное агентство по атомной энергии согласилось проводить периодические мониторинговые миссии на критически важных подстанциях, но не размещать там агентов постоянно.

Напомним, 13 декабря этого года была уже 12 массированная атака по украинской энергетике и 9 массированная атака по энергетическим предприятиям ДТЭК. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

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