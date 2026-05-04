Украина срочно усиливает оборону возле Приднестровья: что известно (фото)

Граница с Приднестровьем / © Оперативное командование "Запад"

В Украине усиливают оборону на границе с Приднестровьем. Там строят защитные заграждения, новые дороги для военных и зоны сдерживания. Это делают, чтобы быть готовыми к любым угрозам из-за присутствия российских войск в этом регионе Молдовы.

Об этом сообщило Оперативное командование «Захід».

Есть ли угроза из Приднестровья

Командующий группировкой войск «Захід» бригадный генерал Владимир Шведюк совершил оперативную поездку в подразделения, которые держат оборону на приднестровском направлении.

«И хотя сценарии развития событий могут быть вариативными — наш опыт отражения российской вооруженной агрессии на северных и восточных направлениях нашего государства показывает, что мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям развития событий. И адекватно и эффективно на них реагировать», — отметил Владимир Шведюк.

В ходе встречи с командирами определили главные шаги по укреплению границы. Основное внимание уделяется тому, чтобы подразделения могли быстрее передвигаться и получать все необходимое.

«Это позволит построить эшелонированную систему защиты, которая даст возможность оперативно реагировать на любые провокации или явные проявления агрессивных действий со стороны самопровозглашенного непризнанного сателлита РФ», — отметили в ОК «Захід».

Основными техническими задачами остаются:

наращивание и поддержка инженерной фортификации;

обустройство рокадных дорог и дорог другого назначения;

мониторинг зон установки минных заграждений.

Сообщается, что особое внимание было уделено безопасности гражданских. Благодаря координации военных с местными громадами фермеры могут проводить весенне-полевые работы даже в условиях усиленного контроля.

«Жизнь в условиях войны — это соблюдение гражданами и военными определенных правил и их сотрудничество во благо нашей общей победы», — подчеркнули в командовании.

Также в ходе поездки проверили местные больницы. Военные и медики обсудили, как лучше лечить раненых защитников и что нужно сделать, чтобы расширить возможности медицинских учреждений в регионе.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Российская Федерация хочет создать новую буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

Однако военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский подчеркнул, что государству-агрессору вряд ли удастся создать «буферную зону» в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья, где базируется небольшая российская военная группировка.

В свою очередь , президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами ТСН.ua отметил, что Россия стремится создать буферную зону вдоль всех границ, в частности с Беларусью, а также на Черниговщине и Сумщине. В то же время, он отметил, что на данный момент не видит угрозы со стороны непризнанного Приднестровья.

