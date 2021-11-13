Украина, США, Турция и Румыния провели обучение в Черном море: фото

Украина, США, Турция и Румыния провели обучение в Черном море: фото

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО.

В Черном море Украина, США, Турция и Румыния провели совместные учения в акватории Черного моря.

Об этом сообщили в ВМС ВС Украины.

Украинские корабли приняли участие в совместных тренировках типа PASSEX.

"Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС – патрульный самолет P-8 “Poseidon” и вертолет. В общей сложности в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко", — говорится в сообщении.

В ВМС отметили, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.

"Кроме того, подобные мероприятия позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обученность экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций", — сообщили в ВМС.

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