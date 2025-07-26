БПЛА / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украина сейчас стала лидером в применении беспилотных технологий в боевых условиях постоянного наблюдения, демонстрируя уникальный опыт современной войны.

Об этом рассказал бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал Бен Ходжес это в эфире Еспресо.

«Нет сомнений, что характер войны меняется прямо сейчас, и именно Украина оказалась в центре этой трансформации. Беспилотники и другие автономные системы стали мощным новым инструментом, но это не означает, что роль сухопутных войск потеряла значение. Невозможно удерживать или захватывать территорию только с помощью дронов. Я рассматриваю дроны как разновидность боеприпасов — оружие, которое следует грамотно интегрировать в общую концепцию военных операций», — подчеркнул Ходжес.

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Генерал напомнил, что даже в ситуациях, когда враг имел преимущество в количестве беспилотников, украинские силы демонстрировали высокий уровень мобильности и внезапности, как это произошло в прошлом году во время контрнаступления в Курской области.

«Сегодня Украина, без преувеличения, является мировым лидером в ведении боевых действий в условиях постоянного наблюдения и широкого применения беспилотных технологий. Надеюсь, что армия США внимательно следит за этим опытом и делает выводы, как адаптироваться к новым реалиям. Украина вполне может стать первой страной, которая разработает эффективную стратегию противодействия вражеским дронам», — резюмировал генерал Ходжес.

По мнению эксперта, опыт ВСУ может повлиять на изменения в подходах к оборонному планированию не только в США, но и в НАТО в целом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина вышла на новый уровень в развитии военных технологий — дроны с оптоволоконным управлениемтеперь поражают цели на расстоянии более 40 км даже в условиях жесткой радиоэлектронной борьбы.

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