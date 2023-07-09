Украина станет членом НАТО: Резников назвал важный аргумент

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина станет членом НАТО. По его мнению, Альянс сам заинтересован в том, чтобы Украина присоединилась к ним, поскольку имеет боевой опыт в противостоянии против РФ.

Такое мнение В.Резников высказал в эфире национального телемарафона в воскресенье, 9 июля.

"Если Россия – главная угроза для НАТО, у меня простой вопрос к моим коллегам-министрам обороны: скажите, пожалуйста, если только одна страна в мире имеет современный, эффективный, успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как бить ее на полях боя и побеждать, используя, в частности, современное натовское оружие, какие вам нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?", — сказал он, заявив, что "Украина является де-факто страной НАТО и станет де-юре страной НАТО".

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего Украине ожидать от встречи

Напомним, 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО 2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса. У Зеленского считают, что во время этой встречи они могут принять декларацию по гарантиям безопасности для Украины, заключенную Киевом и теми странами, которые хотят в дальнейшем такие гарантии предоставлять.

К слову, ранее информировали, что президент США Джо Байден считает, что о членстве Украины в НАТО пока рано говорить.

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