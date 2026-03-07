Украина стремительно стареет: эксперт шокировала демографическими последствиями войны

Демография

Полномасштабная война значительно усугубила проблему старения населения в Украине.

Как сообщила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью проекту «Новости.LIVE», демографическая ситуация в стране существенно ухудшилась.

Война в Украине усилила старение населения

По словам Либановой, из-за войны Украину покинули около 5 миллионов человек. Подавляющее большинство среди выехавших составляют молодые женщины с детьми.

Лишь 6% украинских мигрантов относятся к возрастной категории 65+, тогда как остальные — это люди помладше. Это означает, что Украина теряет наиболее продуктивную часть населения.

Демограф отметила, что в Украине и до войны был высокий уровень старения населения, а теперь эта тенденция только усилилась. Работодатели уже сейчас остро ощущают нехватку рабочей силы. Как следствие, требования к возрасту кандидатов стали менее жесткими, что является вынужденной реакцией рынка.

Проблема выбора сферы деятельности

Элла Либанова также обратила внимание на несоответствие потребностей экономики и запросам молодежи. Сейчас реальный сектор экономики нуждается в специалистах во многих отраслях, однако значительная часть молодого поколения предпочитает креативные профессии или дистанционную работу в онлайн-среде.

Напомним, издание CNN недавно опубликовало материал: западные журналисты утверждают, что Украина превращается в страну вдов и сирот, а рождаемость упала до критического предела из-за хронического стресса, войны и физиологических патологий у женщин.