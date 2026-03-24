Украина стремительно теряет население: эксперт оценил показатели смертности и рождаемости

Ежегодно в Украине умирают 500 тысяч человек. Что касается рождаемости, показатели колеблются в пределах 180, 200, 220 тысяч человек.

Об этом рассказал глава Офиса миграционной политики Василий Воскобойник.

В декабре 2025 года представители Международной организации труда заявили, что Украине будет не хватать около 8,2-8,6 млн рабочих рук. Эксперт прокомментировал абсудимые вопросы о том, зачем они нам.

«Люди не понимают простой вещи: мы физически умираем. У нас каждый год умирает где-то на 300 тысяч человек больше, чем рождается. Умирает около 500 тысяч человек, а рождается около 200 тысяч», — сообщил он.

Коэффициент рождаемости сейчас составляет 0,7. До войны он составил 1,4.

По его словам, чтобы мы восстанавливались, нужно, чтобы каждая женщина рожала в среднем по 2,2 ребенка.

Ранее говорилось о признаках стремительного демографического старения в Украине, что существенно усилилось из-за войны, миграции и падения рождаемости. По словам демографов, страна теряет значительную часть молодого и трудоспособного населения, что ухудшает баланс между работающими и теми, кто находится на содержании общества. Это приводит к дефициту рабочей силы и уменьшению поступлений в бюджет на фоне роста социальных расходов. Проблема существовала еще до полномасштабного вторжения, но война резко обострила ее. Как следствие, это может повлечь за собой дальнейшее уменьшение населения и усиление экономической нагрузки на работающих украинцев.