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Дата публикации
Категория
Украина
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Украина стремительно теряет новые поколения: рождаемость упала почти на 40%

Война, массовая миграция и отложенное материнство изменяют демографическую картину Украины. Эксперты объяснили, какие последствия это будет иметь для страны.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Демографический кризис в Украине

Демографический кризис в Украине / © ТСН

Украина продолжает переживать демографический кризис: в 2025 году в стране зарегистрировали 168 778 новорожденных — на 38,4% или почти на 105 тысяч меньше, чем в 2021 году. Статистика первого полугодия 2026 свидетельствует, что негативная тенденция сохраняется.

По данным Министерства юстиции, в январе-июне 2026 года органы ДРАЦС зарегистрировали 73 292 рождения. Это примерно на 45% меньше, чем за аналогичный период 2021 года — до начала полномасштабного вторжения.

Рождаемость в Украине: сколько детей родилось в 2025-2026 годах

По данным Министерства юстиции Украины, резкое сокращение количества зарегистрированных рождений произошло в первый год полномасштабной войны. В 2022 году органы ДРАЦС зарегистрировали 206 032 рождения — на 24,7% меньше, чем в 2021-м.

Негативная тенденция сохранялась и в последующие годы. В 2023 году зарегистрировали 187 387 рождений, в 2024-м — 176 679, а в 2025-м — 168 778.

Статистика первого полугодия 2026 года, обнародованная Минюстом, также демонстрирует отличия между регионами. За этот период в Украине зарегистрировали 73292 рождения. Среди новорожденных 51% составляли мальчики, а 49% девочки.

Больше всего детей зарегистрировали в Киеве — 8352. Среди областей лидерами стали Львовская область — 6617 рождений, Днепропетровская — 5611 и Одесская — 5450.

Почему в Украине падает рождаемость: основные причины демографического кризиса

Демографы связывают снижение рождаемости в Украине, прежде всего, с полномасштабной войной. Угрозы безопасности, разрушение инфраструктуры, вынужденные переезды, разлука с близкими и неопределенность в будущем заставляют многих украинцев откладывать рождение детей.

«Война, как и другие масштабные потрясения, заставляет часть семей откладывать рождение детей в ожидании более безопасного периода», — объясняет демографиня, академики НАН Украины Светлана Аксенова. По ее словам, такие решения также влияют материальное положение, жилищные условия, возможность совмещать работу и отцовство, репродуктивное здоровье и личные обстоятельства.

Еще одним фактором, влияющим на рождаемость, демографы называют массовую миграцию. Часть украинцев уехала за границу, в том числе женщины репродуктивного возраста. Оставшиеся в Украине нередко сталкиваются с финансовой нестабильностью, жилищными проблемами и неуверенностью в завтрашнем дне.

«Чем дольше вы откладываете рождение детей, тем выше риск того, что ребенок так и не родится», — предупреждает Светлана Аксенова.

По прогнозам демографов, последствия полномасштабной войны, вынужденная миграция и отложенное материнство будут влиять на демографическую ситуацию в Украине еще в течение следующего десятилетия. Сокращение численности населения трудоспособного возраста может создать дополнительные трудности для рынка труда и послевоенного восстановления страны.

«Мы теряем наше будущее», — отмечает директор Института демографии имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова. По ее оценке, после войны в Украину может вернуться лишь около трети уехавших.

Демограф Александр Гладун также отмечает тесную связь между рождаемостью, продолжительностью жизни и миграцией.

«Если ребенок не родился, в будущем он не сможет пойти на работу, не станет частью экономической жизни страны. Поэтому рождаемость — это, по-моему, основное», — сказал он.

Какие имена выбирают для новорожденных в Украине в 2026 году

Несмотря на демографический спад, в Украине продолжают рождаться дети, а родители выбирают для них традиционные и необычные имена. По данным Министерства юстиции, в первом полугодии 2026 года самыми популярными именами для девочек стали София, Злата и Милана, а для мальчиков Артем, Александр и Матвей.

В то же время среди новорожденных были дети с редко используемыми именами. Девочек называли Марьям-Николлет, Звенкой, Аделаидой-Лореданой, Айсель и Квитославой, а мальчиков — Романом-Нурисламом, Килианом, Итаном, Святогором и Ярием.

На Волыни также зарегистрировали необычные имена: мальчиков называли Лаврином и Энеем, а девочек Кирианой и Лукрецией.

Напомним, ранее издание The Economist предупреждало об угрозе демографического коллапса в Украине. По оценкам аналитиков, с начала полномасштабного вторжения населения на подконтрольной Украине территории сократилось примерно с 37 до 27-28 миллионов человек.

Среди основных причин такого сокращения называли массовую эмиграцию и падение рождаемости. Кроме того, в первом полугодии 2026 года количество умерших в Украине втрое превысило количество рожденных.

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