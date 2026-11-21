Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина стремится провести обмен пленными по формуле «всех на всех» и готовится к возвращению 1000 украинских военных.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября во время общения с журналистами, передает корреспондент ТСН.ua Елена Чернякова.

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По словам главы государства, соответствующих договоренностей удалось добиться во время переговоров в Абу-Даби. Координационный штаб работает над подготовкой масштабного обмена, согласуя его точные даты и формат проведения.

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Кроме гуманитарного трека, стороны готовятся к следующему раунду переговоров по завершению войны. Зеленский подчеркнул, что Европа должна быть полноправной участницей этого процесса. Партнеры уже согласовали, что за одним столом с Украиной, США и Россией европейскую сторону будут представлять пять стран и институты ЕС.

Президент подчеркнул, что до начала следующей встречи необходимо утвердить четкую повестку дня и определить минимальный результат, которого должны достичь участники. Кроме освобождения пленных, ключевой темой должны стать конкретные шаги по прекращению войны.

Дата проведения новых переговоров зависит от того, как быстро Соединенные Штаты смогут согласовать повестку дня со всеми сторонами. Владимир Зеленский отметил, что ожидает от Вашингтона стремления организовать встречу как можно быстрее, тогда как Москва, по его прогнозам, будет пытаться затянуть этот процесс.

Напомним, возможность большого обмена пленными между Украиной и Россией обсуждали в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием США. Тогда президент Владимир Зеленский сообщал, что стороны рассматривали несколько возможных форматов увольнения удерживаемых лиц — «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500».

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14 ноября стало известно, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер приступили к подготовке к обмену пленными между Украиной и Россией. Ожидается, что он может стать величайшим за все время полномасштабной войны.

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