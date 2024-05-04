Украина стремится получить от США разведывательный БПЛА MQ-9 Reaper: чем он особенный

Американский БПЛА MQ-9 Reaper может лететь на расстояние до 1900 километров, поэтому Украина как никогда заинтересована в нем для разведки далеко в тылу врага.

Украина проявляет все больший интерес к получению американского беспилотника-разведчика MQ-9 Reaper. Интерес к этим беспилотникам в последнее время возрос, поскольку Украина планирует проведение операций летом и ищет новые способы помочь в поиске российских целей глубоко в тылу.

Об этом пишет Politico.

С начала войны MQ-9 Reaper был главным приоритетом для Киева, поскольку их планировали использовать для нанесения ударов и проведения наблюдений.

Но недавно Украина отказалась от некоторых целей и, в основном, заинтересована в использовании Reapers исключительно для разведки.

"В Украине и раньше стремились использовать такие дроны, но для ударных и наблюдательных миссий. В последнее время Киев интересует их применение для разведки глубоко в российском тылу", – говорится в материале.

В то же время Соединенные Штаты Америки, как и прежде, воздерживаются от поставок MQ-9 Reaper из-за опасений, что их будет сбивать Россия.

Беспилотник-разведчик MQ-9 Reaper: что о нем известно

MQ-9 Reaper – это беспилотник с разведывательно-ударными возможностями, оборудованный турбовинтовым двигателем. Он производится компанией General Atomics Aeronautical Systems для использования в Вооруженных Силах США, Военно-морских Силах США и КВВС Британии.

Этот дрон имеет исключительные характеристики, в частности, двигатель, обеспечивающий скорость более 400 километров в час. Его практичный потолок составляет 13 000 метров, а максимальная продолжительность полета достигает 24 часов.

Характеристики БПЛА MQ-9 Reaper

Максимальная высота: 15 километров.

Автономность: от 16 до 28 часов.

Максимальная дальность полета: 1900 километров.

Длина: 11 метров.

Грузоподъемность: до 1700 кг.

Вес: пустой – 2 223 килограмма, максимальный – 4 760 килограммов.

Размах крыла: 20 метров.

Максимальная скорость: 482 километра в час.

Крейсерская скорость: 313 км/ч.

На вооружении MQ-9 Reaper имеется 6 точек подвески:

2 внутренних точки с грузоподъемностью по 680 килограмм;

2 точки посредине крыла с грузоподъемностью от 230 до 270 килограмм;

2 консольные точки с грузоподъемностью от 68 до 91 кг.

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