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- Украина
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Украина стремится принудить Кремль к переговорам до августа — The Economist
Киев пытается максимально усилить военное и психологическое давление на Москву в течение лета, надеясь склонить Кремль к реальным договоренностям.
Объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневная кампания ударов по территории России — это не только военная, но и политическая стратегия, призванная заставить Кремль перейти к конструктивным переговорам до августа, именно в тот момент, когда российское руководство будет решать, начинать ли новое осенне-зимнее наступление.
Об этом пишет издание The Economist.
Издание отмечает, что для украинцев и россиян число 40 имеет особое символическое значение, ведь именно на сороковой день после смерти, согласно традиции, душа окончательно покидает земной мир.
«Когда Зеленский объявил о новом масштабном всплеске использования беспилотников, он, похоже, намекнул Владимиру Путину, что с ним уже все кончено», — отмечают авторы материала.
Август станет решающим месяцем
По информации журналистов, собеседники, близкие к Офису президента, поясняют, что установленный Зеленским 40-дневный срок привязан к потенциальному новому раунду переговоров.
«Ожидается, что кулуарные контакты перейдут в плоскость более официальных переговоров в августе, когда российское верховное командование будет решать, приступать ли к осенне-зимней кампании», — пишет The Economist.
Именно поэтому Киев пытается максимально усилить военное и психологическое давление на Москву в течение лета, надеясь склонить Кремль к реальным договоренностям еще до принятия стратегических решений о дальнейшем наступлении.
Дроны меняют правила ведения войны
Издание отмечает, что украинская кампания с использованием беспилотников уже оказала существенное влияние на российскую логистику и военную инфраструктуру.
В частности, удары по нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту топлива в ряде российских регионов, а атаки на транспортные маршруты, ведущие в оккупированный Крым, серьезно затруднили снабжение российской группировки на полуострове.
Командир 413-го полка беспилотных систем майор Евгений Карась заявил, что переломным моментом стало массовое уничтожение российских средств ПВО.
«Момент, когда мы осознали, что у нас есть шанс, наступил тогда, когда мы увидели, какое огромное количество систем противовоздушной обороны мы уничтожаем», — сказал он.
По данным украинской стороны, за последние месяцы было выведено из строя более 70 российских систем ПВО.
Крым остается главной целью
Одним из ключевых направлений кампании является изоляция Крыма и нарушение его логистического сообщения с территорией России.
Однако даже украинские военные признают, что полностью отрезать полуостров пока не удалось.
«Рассматривайте это скорее как план обороны, а не победы», — отметил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.
Главная цель операции заключается в том, чтобы создавать постоянные проблемы для крупной российской военной группировки, дислоцированной в Крыму, и повысить для Москвы издержки продолжения войны.
Без переговоров война затянется до зимы
The Economist отмечает, что август может стать переломным моментом для всей кампании.
Если давление на Крым и российскую логистику не заставит Кремль согласиться на серьезные переговоры, конфликт, вероятно, перейдет в новую фазу с очередным осенне-зимним наступлением РФ и массированными ударами по украинской энергетической инфраструктуре.
«40-дневный дедлайн мало что меняет непосредственно на поле боя. Но это решающий инструмент в когнитивной войне», — цитирует издание источник, причастный к операциям с использованием дронов в Крыму.
По мнению авторов материала, Украина пытается не только изменить военную обстановку, но и сформировать образ стороны, которая диктует повестку дня и заставляет противника реагировать на свои действия. Именно поэтому объявленная Зеленским 40-дневная кампания рассматривается как попытка добиться реальных переговоров до августа — до того, как Кремль примет решение о новой крупной наступательной операции.
Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой СБУ генерал-майором Евгением Хмарой утвердил 40-дневную операцию по оказанию влияния на государство-агрессора, целью которой является побуждение России к прекращению войны.