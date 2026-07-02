Украина стремится принудить Кремль к переговорам до августа — The Economist

Владимир Зеленский и Владимир Путин / © ТСН

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Объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневная кампания ударов по территории России — это не только военная, но и политическая стратегия, призванная заставить Кремль перейти к конструктивным переговорам до августа, именно в тот момент, когда российское руководство будет решать, начинать ли новое осенне-зимнее наступление.

Об этом пишет издание The Economist.

Издание отмечает, что для украинцев и россиян число 40 имеет особое символическое значение, ведь именно на сороковой день после смерти, согласно традиции, душа окончательно покидает земной мир.

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«Когда Зеленский объявил о новом масштабном всплеске использования беспилотников, он, похоже, намекнул Владимиру Путину, что с ним уже все кончено», — отмечают авторы материала.

Август станет решающим месяцем

По информации журналистов, собеседники, близкие к Офису президента, поясняют, что установленный Зеленским 40-дневный срок привязан к потенциальному новому раунду переговоров.

«Ожидается, что кулуарные контакты перейдут в плоскость более официальных переговоров в августе, когда российское верховное командование будет решать, приступать ли к осенне-зимней кампании», — пишет The Economist.

Именно поэтому Киев пытается максимально усилить военное и психологическое давление на Москву в течение лета, надеясь склонить Кремль к реальным договоренностям еще до принятия стратегических решений о дальнейшем наступлении.

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Дроны меняют правила ведения войны

Издание отмечает, что украинская кампания с использованием беспилотников уже оказала существенное влияние на российскую логистику и военную инфраструктуру.

В частности, удары по нефтеперерабатывающим заводам привели к дефициту топлива в ряде российских регионов, а атаки на транспортные маршруты, ведущие в оккупированный Крым, серьезно затруднили снабжение российской группировки на полуострове.

Командир 413-го полка беспилотных систем майор Евгений Карась заявил, что переломным моментом стало массовое уничтожение российских средств ПВО.

«Момент, когда мы осознали, что у нас есть шанс, наступил тогда, когда мы увидели, какое огромное количество систем противовоздушной обороны мы уничтожаем», — сказал он.

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По данным украинской стороны, за последние месяцы было выведено из строя более 70 российских систем ПВО.

Крым остается главной целью

Одним из ключевых направлений кампании является изоляция Крыма и нарушение его логистического сообщения с территорией России.

Однако даже украинские военные признают, что полностью отрезать полуостров пока не удалось.

«Рассматривайте это скорее как план обороны, а не победы», — отметил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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Главная цель операции заключается в том, чтобы создавать постоянные проблемы для крупной российской военной группировки, дислоцированной в Крыму, и повысить для Москвы издержки продолжения войны.

Без переговоров война затянется до зимы

The Economist отмечает, что август может стать переломным моментом для всей кампании.

Если давление на Крым и российскую логистику не заставит Кремль согласиться на серьезные переговоры, конфликт, вероятно, перейдет в новую фазу с очередным осенне-зимним наступлением РФ и массированными ударами по украинской энергетической инфраструктуре.

«40-дневный дедлайн мало что меняет непосредственно на поле боя. Но это решающий инструмент в когнитивной войне», — цитирует издание источник, причастный к операциям с использованием дронов в Крыму.

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По мнению авторов материала, Украина пытается не только изменить военную обстановку, но и сформировать образ стороны, которая диктует повестку дня и заставляет противника реагировать на свои действия. Именно поэтому объявленная Зеленским 40-дневная кампания рассматривается как попытка добиться реальных переговоров до августа — до того, как Кремль примет решение о новой крупной наступательной операции.

Напомним, 25 июня президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой СБУ генерал-майором Евгением Хмарой утвердил 40-дневную операцию по оказанию влияния на государство-агрессора, целью которой является побуждение России к прекращению войны.

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