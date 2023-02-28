Украина строит фортификационные сооружения на границе с Молдовой: в чем причина

Чтобы предотвратить провокацию врага на границе Украины с Приднестровским участком Молдовы, Силы обороны проводят усиленные меры безопасности.

Силы обороны Украины на границе с Молдовой строятся фортификационные постройки.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"На границе с Молдовой есть такой сегмент, как Приднестровье, с момента полномасштабного вторжения Силы обороны усилили это направление… Происходит не только усиление контроля, но и строительство инженерно-фортификационных сооружений", — сказал он.

По его словам, границам с Беларусью и Молдовой уделяется особое внимание.

"Из-за коварства врага мы понимаем, что в любой момент могут быть провокации. Мы должны быть готовы ко всему", — добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как россияне могут использовать Приднестровье для угроз Молдове и Украине. По его словам, с начала войны с территории Приднестровья были выстрелы в сторону Украины, россияне стремились спровоцировать украинцев в этом направлении.

МИД России заявило, что Украина готовит провокации на этом участке. Кроме того, за последние несколько дней россияне заявляли, что ВСУ готовятся к вторжению в Приднестровье. Несмотря на очередные пропагандистские заявления России о ситуации на границе Украины с Приднестровским участком Молдовы, обстановка на этой локации остается контролируемой.

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее отметил, что охрана этого участка была усилена еще в феврале 2022 года, поскольку есть вероятность того, что оккупанты могут использовать его для своих захватнических целей.

Отметим, что ранее украинские власти предупредили Молдову о планах РФ совершить государственный переворот в Кишиневе.

Российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что рано или поздно Россия начнет военные действия в Молдове.

Впрочем, по мнению румынского политика, заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоана, войска Российской Федерации не будут атаковать Молдову военным путем, а попытаются парализовать ее гибридной войной.

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