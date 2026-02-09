Украина строит самые мощные Воздушные силы в Европе: Зеленский подтвердил закупку 250 истребителей

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне самолета Gripen / © Getty Images

Украина официально претендует на формирование мощного воздушного флота из 150 истребителей Gripen и 100 единиц Rafale. Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Киев планирует получить оба типа самолета параллельно. Таким образом, предварительная неопределенность выбора между шведскими и французскими бортами окончательно снята: стратегия предусматривает комбинированное вооружение, а не выбор одного из вариантов. Речь идет именно о «да», а не «или».

Об этом сообщает Defense Express.

Это уточнение крайне важно из-за того, что в мире вообще не так много стран, которые могут себе позволить роскошь из 250 современных истребителей (4+ и 5 поколения). Это всего до 10 стран мира, в зависимости от источника и методологии подсчета: США, Китай, РФ, Индия, Южная Корея, Япония, Пакистан, Турция, Египет. В Европе, без учета Турции, вообще ни одна страна не имеет столь мощных воздушных сил.

В частности, во Франции в воздушных и военно-морских силах около 235 истребителей Mirage 2000 и Rafale, в Германии — 226 Eurofighter Typhoon и Tornado, в Великобритании — 159 Eurofighter Typhoon и F-35.

Конечно, пока Украина будет принимать на вооружение эти машины ситуация будет меняться и численное количество бортов у воздушных сил других стран не будет постоянным. Но если Украина уже имеет цель войти или максимально приблизиться к топ-10 стран мира по мощности воздушных сил и точно занять первые места в Европе, то следует понимать цену этой задачи.

В частности, последняя известная публичная цена на шведские Gripen на примере раскрытой государственным аудитом Колумбии — 184,4 млн евро за один истребитель JAS 39 Gripen E/F от Saab в рамках комплексного контракта с 2025 года. Он предусматривает закупку 17 истребителей за 3,135 млрд евро и он после тщательной проверки признан абсолютно справедливым и законным. Таким образом 150 Gripen по такой цене — 27,66 млрд евро.

Последняя известная цена Rafale лишь постарше, 225 млн евро за самолет, на примере комплексного контракта с Сербией от 2024 года на 12 истребителей от Dassault Aviation. А вот общий бюджет на закупку 100 Rafale тогда составит 22,5 млрд евро.

В то же время, учитывая объем закупки, реальная цена истребителей может быть меньше. Но это будет понижение на проценты, а не в разы. Поэтому, если уж речь пошла о 150 Gripen и 100 Rafale, то вполне стоит ожидать общую стоимость закупки на уровне 50 млрд евро. Это довольно приблизительный показатель, даже не учитывающий инфляцию. А она, воспитывая сроки выполнения заказа, обязательно будет очень сильно влиять. Потому что сроки выполнения поставок — десятилетие.

Дело в том, что шведский Saab имеет текущие производственные мощности в 12 истребителях в год, при текущем портфеле заказов около 85 Gripen. А также планы расширения производства до 36 самолетов в год с привлечением локализованных производственных мощностей в других странах.

Dassault за 2025 год отчитался о производстве 26 Rafale, при сохранении жесткого портфеля заказов в 220 истребителей. А также планы по выходу производственных мощностей на 36 единиц в год. При этом Rafale ожидает очень мощный заказ от Индии более чем на 100 самолетов, что дополнительно «убьет» производственные линии Dassault, даже учитывая начало ограниченной локализации сбора частей фюзеляжа на мощностях Tata.

Но следует помнить, что закупка истребителей — это лишь часть расходов на них. Ибо есть еще основная строка затрат — эксплуатация на протяжении всего жизненного цикла, обычно определяемая как 40-летняя. Такие ориентировочные подсчеты Defense Express уже осуществлены: 100 Rafale в течение 40-летнего цикла это о 45 млрд евро, а 150 Gripen — 55 млрд евро, всего по 2,5 млрд евро ежегодно на содержание парка в боевом состоянии с его модернизацией.

Также следует помнить, что в составе воздушных сил не только истребители. Также нужны самолеты ДРЛВ, воздушные танкеры, военно-транспортные, учебно-боевые самолеты и это также о миллиардах каждой категории.

Ранее мы писали о том, что экспорт Gripen зависит от разрешения США через американские компоненты. Опыт Перу и Колумбии показывает, что политика Вашингтона может заблокировать соглашение для Украины.