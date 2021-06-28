"Украина. Суверенитет. Человек": Зеленский выступил в Раде по случаю Дня Конституции Украины

Во время исполнения Государственного Гимна Украины в сессионный зал торжественно внесли экземпляр Конституции Украины.

Верховная Рада сегодня, 28 июня 2021 года, собралась на торжественное заседание по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

О чем говорил гарант Конституции — его полное выступление опубликовал сайт Офиса главы государства.

Уважаемые народные депутаты, господин Председатель, господин Премьер-министр!

Представители правительства, Офиса Президента, дипломатического корпуса, ваши блаженства, уважаемые судьи, журналисты, гости торжественного заседания!

Уважаемые граждане Украины!

Четверть века назад, именно в этот день, именно в этом зале, родился очень важный символ нашей истории, нашей независимости и нашей страны!

И я искренне поздравляю всех нас с этим великим, особым, двойным праздником — с Днем Конституции Украины и 25-й годовщиной со дня ее принятия!

О Конституции Пилипа Орлика

Знаете, в такую знаковую, уникальную дату мне очень хотелось бы не только что-то сказать, но и что-то важное сделать. Сделать несколько больше чем типичные юбилейные марки и монеты с надписью "Украинской Конституции — 25!"

Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилиппу Орлику — гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной Конституцией Европы.

Подавляющее большинство из нас о ней знает, слышали, читали или изучали.

И при этом подавляющее большинство из нас никогда не видело ее в живую. Не видели частицы своей истории и своего наследия. Более того, за 311 лет Конституция Пилипа Орлика ни разу не была дома, на ее Родине.

Это неправильно. Это несправедливо. И это нужно исправить.

Где-то можно кратко описать диалог, который несколько месяцев мы вели с властью Швеции, в Национальном архиве которой хранится оригинал Конституции Пилипа Орлика. И сегодня мы наконец можем поделиться хорошими новостями.

Первая. Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилиппа Орлика. Одна уже утром выставлена в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе Президента. Третья — в Конституционном Суде Украины. После его обновления и перезагрузки.

И вторая новость. К 30-летию нашей Независимости, впервые за 311 лет, в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Его вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе. Полотно нашей истории имеет тысячу лет и столько же недостающих частей пазла. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине Украину.

Слава Украине!

С этой высокой трибуны я хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину.

На самом деле, я шучу. Всем желаю завтра успеха и пусть победит сильнейший! А кто сильнее, мы с вами знаем.

Дамы и господа!

25 лет назад состоялась действительно историческое событие. Его значение настолько масштабное, что даже легкий пафос в оценках выглядит уместным и органичным. Принятие Конституции называют последним аккордом в симфонии государства. Библией юридических заповедей для всех украинцев. Юридическим щитом и броней для прав и свобод человека и гражданина. Визитной карточкой государства и нации, что на высшем законодательном уровне, отвечает на вопрос: кто мы? Откуда мы? Чего хотим? Как хотим жить? И куда хотим прийти?

Но я думаю, что лучшую оценку Конституции дает сама Конституция.

Первое слово, которым начинается ее первая статья — "Украина". И этим все сказано. Ее вторая статья начинается словом "суверенитет". А третья — словом "человек". И этим сказано еще больше.

Так, по сравнению с вековыми Конституциями многих государств наш основной закон очень молодой или даже юный. Но вещи, о которых я сказал выше, а также оценка международного сообщества, которое назвало нашу Конституцию одной из самых демократических, ее человекоцентрчнисть (треть статей, посвящена именно правам и свободам человека и гражданина) — все это говорит о том, что наша молодая Конституция одновременно зрелая и мудрая.

И это абсолютно логично, ведь 25 лет — это только ее новейший период, которому предшествуют многовековые традиции конституционного процесса Украины.

Более 1000 лет "Русской Правде". 367 лет Мартовским статьям Богдана Хмельницкого. Более столетняя Конституции УНР. И упомянутая сегодня Конституция Пилипа Орлика. Наш долг — приумножать эти важные традиции, оберегая современную Конституцию, зная, как трудно далось его принятие.

Сегодня я хочу поблагодарить депутатов Верховной Рады Украины 2-го созыва, которые несмотря на политические противостояния, 15 различных проектов Конституции, шесть тысяч поправок перед 2-м чтением и непрерывное заседание в течение более 24 часов нашли в себе силы и достигли единства, чтобы принять долгожданную Конституцию Украины. Спасибо Вам!

Чтобы окончательно осознать ее значение, просто на мгновение представьте, что в 96-м году этого не произошло. И мы до сих пор живем по советской конституции. Называемся Украинской СССР, имеем условную свободу слова, мысли, передвижения, вероисповедания, политического выбора, права частной собственности, возможности заниматься бизнесом и многое другое.

О Большом гербе Украины

Дорогие граждане!

28 июня 1996 года появление Конституции Украины ознаменовала и ряд других важных вещей. Украинский язык получил статус единственного государственного языка, а гривна — статус национальной валюты. На высшем законодательном уровне были закреплены государственные символы: сине-желтый флаг, трезубец и гимн "Ще не вмерла Украина...".

И все эти годы существует только один незакрытый вопрос. Единый государственный символ прямо предусмотренный Конституцией и которого до сих пор не существует.

Это Большой герб Украины. За эти годы было много различных конкурсов, споров, ссор, мыслей и различных видений. Это нормально, это демократия. Я думаю, что в год 30-летия независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец-то поставить точку.

Поэтому, согласно статье 93 Конституции Украины, вношу на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о большом Государственном Гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой. Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины будет первый Президент Украины Леонид Макарович Кравчук.

Я хочу поблагодарить всех депутатов. Я знаю, представители многих фракций приобщены к этому процессу. Он очень важен.

Обращение к народным избранникам

Напоследок хочу обратиться к народным депутатам, к чиновникам и всем другим важным государственным служащим, независимо от ранга и статуса.

После первых слов трех статей нашей Конституции, о которых вы уже слышали, следующие сатьи Основного закона начинаются такими словами как "государство", "земля", "общественная жизнь", "права и свободы", "граждане", "дети", "экологическая безопасность", "правовой порядок", "защита Отечества", "государственный язык и символы", "право голоса", "народное волеизъявление".

И очень далеко после них, почти в конце, впервые упоминаются слова "Президент Украины", "народные депутаты" и "Кабинет Министров". Конституция четко определила приоритеты. Все то, что гораздо выше нас, наших интересов и амбиций. Все то, что мы должны защищать и обеспечивать. Все то, чему и кому мы должны служить. Большинство я сегодня назвал. Возможно вы запомнили не все. Но главное, запомнить три. Украина. Суверенитет. Человек.

С праздником всех нас! С Днем Конституции Украины!

Слава Украине!

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