"Украина, святая мать Героев!": 3-я штурмовая показала мощную работу по врагу на Харьковщине (видео)

На "концерт в Кобзон" отправилась еще партия окупантов.

Третья штурмовая показала кадры работы во время наступательных действий бригады Харьковщины. Бойцы залетели на позиции, чтобы в ближнем бою раздать оккупантам огня. В непрекращающейся стрельбе бойцы положили личный состав врага, под вражеские разрывы эвакуировали раненых.

Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада.

3-я штурмовая показала мощную работу по врагу на Харьковщине

"В силу в тяжелых боях добавляет священное "Украина, святая мать Героев…", — отметили в сообщении.

Ранее воины 3-й штурмовой вовремя заметили вражескую колонну, двигавшуюся в сторону позиций ВСУ. Подразделения сразу поразили российские танки и БТР. Очень скоро пехота армии РФ начала убегать назад.

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