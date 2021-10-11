Украина технически готова к синхронизации с европейской энергосистемой — Минэнерго

По словам министра, остается ряд регуляторных вопросов, которые необходимо решить.

Украина технически готова к присоединению к европейской энергосистеме ENTSO-E.

Об этом в ходе форума "Украина ENTSO-E" 11 октября заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "УНИАН".

"Технически Украина прошла этот путь и готова к технической синхронизации с европейской энергосистемой", — сказал он.

В свою очередь глава госкомпании — оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что результаты предыдущего отчета работы украинской энергосистемы в соответствии с европейской энергосистемой показали оптимистический сценарий. В частности, украинские сети не потребуют масштабного сетевого строительства, а также вложения крупных финансовых средств для налаживания синхронной работы с Европой.

Стоит отметить, что синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с энергосетью ENTSO-E запланирована на 2023 год. По данным оператора объединенной энергосистемы Украины — госкомпании "Укрэнерго", Украина в 2022 году будет готова к тестовой работе энергосистемы в изолированном режиме для дальнейшей синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

ENTSO-E - European Network of Transmission System Operators for Electricity — европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 операторов в 36 странах Европы.

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