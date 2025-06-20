Украина теряет "мозги": спасет ли ситуацию множественное гражданство

Украинские беженцы

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Во время полномасштабной войны с Россией, которая длится четвертый год, Украина столкнулась с серьезными демографическими проблемами, поскольку молодежь в поисках лучших перспектив массово выезжает за границу. Чтобы предотвратить масштабный отток «мозгов», украинский парламент принял закон о множественном гражданстве.

Об этом пишет издание Newsweek.

«Эта реформа позволит миллионам украинцев во всем мире, которые были перемещены из-за полномасштабного вторжения президента России Владимира Путина в страну в 2022 году, сохранить свои украинские паспорта, если они будут искать другое гражданство», — говорится в публикации.

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Издание приводит статистические данные по сокращению численности населения Украины, которое с начала полномасштабного вторжения РФ сократилось до 32 миллионов. В то же время численность украинской диаспоры выросла примерно до 25 млн.

В публикации отдельно отметили специальные положения закона, которые упростят процедуры для детей, рожденных за рубежом от украинских родителей, и для украинцев, которые получают второе гражданство через брак.

Молодежь покидает Украину

Британское издание The Telegraph отмечает, что многие выпускники общеобразовательных учреждений в Украине вынуждены решать вопрос о своем будущем, выбирая для обучения вузы за рубежом.

Издание приводит примеры двух девушек, которые ранее не планировали выезда за границу, но из-за войны рассматривают возможность переезда.

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«Война помогла нам понять, кто мы есть», — сказала в комментарии британскому изданию выпускница Кира Юхименко.

17-летняя Татьяна Матвей из Львова сначала хотела остаться в родном городе и учиться здесь, но война, которая продолжается, изменили ее планы.

«Многие их одноклассники разделяют это желание, особенно учитывая то, что их сверстникам-мужчинам запрещено выезжать из страны из-за законов о мобилизации. Учителя сообщают о росте депрессии среди учеников и желании лучшей жизни в Европе», — пишет издание.

По данным Telegraph, с помощью улучшения инфраструктуры и целевых программ поддержки украинское правительство стремится сделать страну более привлекательной для молодежи и противодействовать оттоку мозгов.

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В то же время закон о множественном гражданстве может стать важным шагом в поддержании связей с миллионами украинцев за рубежом, учитывая, что страна нуждается в возвращении талантливых людей для восстановления после войны.

Напомним, в Министерстве иностранных дел опровергли мифы и фейки вокруг закона о множественном гражданстве в Украине