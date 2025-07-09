Украина теряет территории и ресурс: что мешает удерживать фронт

Мобилизация / © ТСН

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Украина продолжает терять человеческий ресурс и территории из-за системных просчетов в военной стратегии.

Об этом заявил военный эксперт, полковник Юрий Микуляк в эфире телеканала «Киев24».

По его мнению, одна из главных проблем — отсутствие профессиональной мобилизации и должной подготовки резервов. По словам эксперта, еще с 2023 года нужно было массово готовить бригады и батальоны для укрепления фронта.

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Кроме того, Украина отстает в производстве вооружения. Полковник подчеркнул, что с 2022 года не было запущено ни одного крупного предприятия, которое в несколько смен обеспечивало бы армию силовыми средствами — в частности дронами. В то время как Россия, по его словам, имеет около 1,5 миллиона дронов, Украина — всего 300 тысяч.

Еще одна критическая проблема — назначение не боевых офицеров, а так называемых людей комфорта на руководящие должности, которые действуют только для карьерного роста, а не победы.

«Без силы средств, без обучения на собственных ошибках и без понимания тактики врага мы будем снова и снова терять людей и территории», — подытожил Микуляк.

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко подчеркнул, что в Украине не производится и не планируется мобилизация женщин. По его словам, разговоры на эту тему не соответствуют действительности.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также призвал не доверять подобным сообщениям. Он отметил, что фейки по мобилизации женщин активно распространяет российская пропаганда через подконтрольные источники и отдельных спикеров. «Мобилизация женщин не планировалась и не планируется. Это манипулятивный месседж, который продвигается извне. Следует обратить внимание, что подобные информационные вбросы появляются почти еженедельно», — заявил он.

В августе 2025 года в Украине стартует добровольная базовая общевойсковая подготовка для женщин. Ее прохождение не обязательно, и участие в программе будет происходить исключительно по собственному желанию.