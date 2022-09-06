Украина требует гуманитарный коридор с территорий вокруг Запорожской АЭС

Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В результате вице-премьер Ирина Верещук требует от РФ предоставить гуманитарный коридор для желающих эвакуироваться.

Верещук подчеркнула, что в последний раз обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего энергоблока Запорожской АЭС. Мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться.

Об этом сообщает Минреинтеграции со ссылкой на слова вице-премьера Ирины Верещук в эфире французского телеканала LCI.

"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся к рф с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!" – призвала чиновник.

Она отметила, что Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры. Впрочем, Украина не прекратит попыток помочь своим гражданам выехать в безопасные места, подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, в украинской разведке рассказали, как энергодарцы оценивают риски пребывания российских оккупантов на Запорожской атомной электростанции. Жители Энергодара пытаются выехать из оккупированного города на подконтрольную Украине территорию из-за угрозы потери контроля над ситуацией и процессами на ЗАЭС.

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