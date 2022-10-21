Украина требует немедленно направить на Каховскую ГЭС международную миссию наблюдателей — Шмыгаль

Теракт на Каховской ГЭС, который, скорее всего, уже подготовили оккупанты, может привести к тысячам жертв.

Украина требует направить международную миссию наблюдателей на Каховскую ГЭС, которую оккупанты могут взорвать в ближайшее время.

Об этом 21 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что мы наблюдаем подготовку российских войск к совершению очередного теракта на территории Херсонской области. Речь идет о том, что россияне заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС", — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что такой теракт может повлечь за собой тысячи жертв и затопить десятки населенных пунктов.

"Поэтому мы обращаемся в ООН, ЕС и другие организации, чтобы организовать международную мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС. В немедленном порядке на станцию должны прибыть международные специалисты вместе с украинским персоналом", — заявил Шмыгаль.

Вероятный теракт на Каховской ГЭС

Российские войска могут совершить атаку на Каховскую ГЭС и обвинить в этом украинских военных. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Подтопления, которые могут возникнуть в результате атаки, Россия использует как прикрытие для запланированного отступления из Херсона.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Ее плотина удерживает объем около 18 млн куб. м. воды. И если оккупанты взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч человек могут пострадать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что атакой на Каховскую ГЭС Россия хочет повлечь за собой масштабную техногенную катастрофу на юге и помешать контрнаступлению ВСУ.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что враг может уничтожить на ГЭС агрегаты, производившие электроэнергию для Украины. Однако он заверил, что Украина готова к любому развитию событий.

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