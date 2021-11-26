Украина требует отозвать из испанских школ учебник с "российским" Крымом

Грубую ошибку допустили в учебнике для шестого класса средней школы.
Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев обратился к испанскому министру образования и профессиональной подготовке Пилар Аллегрии насчет тиража учебника, в котором временно оккупированный Крым изобразили частью России.
Об этом сообщается на Facebook-странице посольства Украины в Королевстве Испания.
Отмечается, что грубую ошибку допустили в учебнике издательства "Edelvives" "Социальные науки" для учеников шестого класса средней школы.
"Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании", — указали в дипломатическом ведомстве.
В то же время украинцев призвали "не ограничиваться публикациями в социальных сетях, охватывающих только украинский сегмент, по поводу выявленных фактов дезинформации".
"Коллективные обращения к издательствам, к примеру "Edelvives", и государственным учреждениям делают свое дело", — подчеркнули в украинском посольстве.
Ранее карту Украины без оккупированного Россией Крыма заметили в школьных учебниках по истории для девятых и десятых классов.
Как сообщалось, Россия оказывает давление на международные компании и требует исправить "ошибку" в отображении Крыма территорией Украины.
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