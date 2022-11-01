Украина, Турция и ООН приостановили движение судов по "зерновому коридору" 2 ноября

В среду, 2 ноября, Украина, Турция и ООН не согласовали движение судов по "зерновому коридору". Такое решение временное.
Украина, Турция и ООН решили приостановить действие "зернового соглашения" на среду, 2 ноября.
Об этом 1 ноября сообщили в представительстве ООН в Совместном Координационном Центре (СКЦ).
"Делегации Украины, Турции и ООН в СКЦ договорились не планировать какое-либо движение судов в рамках Черноморской зерновой инициативы на 2 ноября", — говорится в сообщении.
При этом Совместный координационный центр отмечает, что такое решение временное и экстренное.
Напомним, 29 октября Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов в Севастополе, когда были повреждены корабли Черноморского флота РФ.
В Госдепе США заявили, что Россия снова делает еду оружием против украинцев, и призвали Москву вернуться к выполнению соглашения.
Между тем сегодня, 1 ноября, инспекторы ООН и Турции провели 36 проверок судов в украинских портах, а отчеты о них передали российской и украинской делегациям.
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