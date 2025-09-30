Украина учит европейцев борьбе с дронами: с кем есть сотрудничество

© tsn.ua

Реклама

Украина в Дании будет делиться собственным опытом защиты от дронов. Наши военные уже прибыли для участия в совместных с партнерами учениях.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул: украинский опыт сегодня наиболее актуален в Европе.

Реклама

«И именно наш опыт, наши специалисты, наши технологии могут стать ключевым элементом будущей европейской „Стены дронов“ — масштабного проекта, обеспечивающего безопасность в небе», — сказал Зеленский.

Более того, уже есть первый отчет команды из Дании.

«Поручил Главнокомандующему ВСУ, министру обороны Украины, секретарю СНБО Украины работать оперативно со всеми партнерами в Европе, реально способными развернуть систему противодействия дронам», — говорит лидер страны.

Полученные результаты в Дании станут основой для сотрудничества с другими европейскими странами.

Реклама

Ранее Зеленский назвал страны, которые в дальнейшем могут пострадать от агрессии Путина. Речь уже не идет о том, что нарушение воздушного пространства в Европе, это случайные отдельные инциденты. На самом деле это тревожная тенденция. РФ не нацелена на отдельные страны, она способна поколебать сохранность всей Европы.

«Вы видели, что Эстония, Польша, Дания, Норвегия и Швеция. Были некоторые сигналы, я не говорю, что не может быть точной одноразовой или массовой атаки. Нет, я говорю о тенденциях. Дыма без огня не бывает», - отметил он.

Президент уверяет, что ответ должен быть единственным — ЕС, НАТО и США.

А следующей жертвой Путина, полагает Зеленский, может стать Молдова или Казахстан. Там же РФ теряет свое влияние.