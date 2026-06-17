Украина ударила по танкеру тайного флота Путина в Черном море

Танкер «теневого флота» России / Иллюстративное фото / © из соцсетей

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Силы обороны Украины нанесли ряд точных ударов по военным объектам агрессора. В частности, защитники поразили танкер российского «теневого флота» FINA A в Черном море, а также уничтожили критические логистические узлы и пункты управления врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В ночь на 17 июня подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов российской армии.

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Так, в акватории Черного моря был поражен танкер теневого флота FINA A (IMO 9283306), который находится под санкциями ЕС, Швейцарии, Великобритании, Канады и Украины. Поражение цели подтверждено, степень нанесенных повреждений уточняется.

Россияне использовали танкер для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений. Длина судна составляет 244,6 м, а валовой тоннаж — 62 002 единицы.

Кроме этого, украинские воины нанесли удары по объектам, которые захватчики использовали для обеспечения военной логистики и переброски сил и средств между оккупированными юго-восточными территориями Украины. В частности, поражен автомобильный мост через Северо-Крымский канал вблизи населенного пункта Ставки, а также автомобильный мост в районе Воинки Херсонской области.

В районе Великой Новоселки Донецкой области украинские силы поразили командно-наблюдательный пункт и пункт управления врага.

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Также нанесены удары по пунктам управления дронами оккупационных войск в районах Каменского и Новопрокоповки Запорожской области, Иванополья и Комара на Донетчине, Олешек на Херсонщине, Малиевки на Днепропетровщине, а также Коровьяковки и Кучерова Курской области (Россия).

Напомним, в ночь на 17 июня Москву и еще три региона РФ атаковали десятки дронов. По данным российских властей, над столицей якобы сбили 18 БпЛА, а всего по стране — 157, традиционно отчитавшись об «успешной» работе ПВО. Кроме Москвы, взрывы прогремели в Тульской, Калужской и Астраханской областях. Местные жители сообщали о серии взрывов и работе ПВО в течение всей ночи, в частности в районах Алексина, Узловского и Щекинского, а также вблизи Калуги и Знаменска.

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