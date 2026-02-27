Украина уничтожила сеть наведения "Шахедов" из Беларуси — детали

Уничтожение сети наведения российских дронов в Беларуси

Украина уничтожила современную систему связи, как Россия использовала для наводки дронов-камикадзе с территории Беларуси.

Об этом рассказал министр обороны Михаил Федоров на встрече с журналистами, передает «Украинская правда».

По его словам, удалось ликвидировать Mesh-сеть, которую использовали «Шахеды» на севере. Это усилило обороноспособность Киева и центральной части Украины.

Министр не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.

Объяснение советника главы Минобороны

Советник министра обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей «Флэш» Бескрестнов объяснил, что Mesh радио сеть на «Шахедах» — это фактически радиомодемы, которые не просто принимают и передают сигналы, но и являются ретранслятором и усилителем сигнала друг для друга.

«При такой схеме все „Шахеды“ в воздухе связаны по радио между собой. В результате можно сбить несколько Шахедов и связь не оборвется, он просто пойдет через другие Шахеды, — отмечает Флэш.

Причем здесь Беларусь

По словам советника министра, хотя «Шахеды» и связаны между собой через модемы, должны быть начальные точки, откуда канал управления через интернет доходит до российских операторов дронов. Такие точки выгодно ставить на высоких мачтах (70-90 метров), где-то рядом с нашей границей и применять направленные на Украину мощные антенны. Обычно это были башни мобильных операторов.

«Такие высокие точки связи на территории противника излучают радиосигналы, которые наша радиоразведка видит с нашей территории. Мы можем запеленговать сигнал и сказать, что он 100% уходит с такого-то места. Так вот то, что такие точки работали с территории России и оккупированных территорий, никого не удивило, а вот работа таких точек с территории Беларуси оказалась сюрпризом. Таких точек в Беларуси было обнаружено несколько, и они обслуживали Шахеды в разных частях нашей страны», — отметил эксперт.

В частности, одна точка достигала сигналом до Киева, и разведывательные БПЛА, которые летали над Киевом, использовали ее для передачи данных. Другая точка обеспечивала атаки «Шахедов» на западную Украину. В частности, на железную дорогу Киев-Ковель.

«Конечно, мы не стали молча наблюдать за этим процессом управления Шахедами с территории Беларуси», — отметил «Флэш».

Напомним, что Россия активно применяет гражданскую инфраструктуру Беларуси для ударов по Украине. В частности, речь идет об использовании вышек мобильной связи для прокладки маршрутов полета ударных дронов.

Поэтому в феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о санкциях против самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко.