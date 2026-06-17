Генерал США заинтриговал заявлением о Крымском мосту: Украина «уничтожит в нужный момент»

Крымский мост / © Associated Press

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Бывший командующий войсками США в Европе генерал США Бен Годжес уверен, что Украина разрушит Крымский мост, улучив «нужный момент» для удара.

Такое мнение генерал США высказал в проекте Украинский фокус. Утро» на Slawa.TV и «Эспрессо».

Он считает, что деоккупация Крыма является «важнейшей частью этой войны».

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«Кто контролирует Крым, контролирует и побережье Черного моря. Поэтому возвращение Автономной Республики Крым, по моему мнению, является важнейшей частью этой войны», — отметил Годжес.

Генерал США выразил восхищение тем, как украинские силы применяют вооружение против оккупантов. Чтобы сделать Крым непригодным для россиян Украина использует дальнобойные и средней дальности дроны, а также морские беспилотники, специальные операции и ракеты.

«И использование средней дальности дронов и вооружения для поражения мостов является чрезвычайно эффективным средством. Конечно, мы хотим увидеть коллапс Крымского моста и его уничтожение. Он был существенно поврежден, и россияне уже не могут перевозить через него тяжелые грузы, как раньше. И у меня уверенность, что Генеральный штаб будет двигаться в этом направлении и уничтожит Крымский мост в нужный момент», — сказал Годжес.

Изоляция Крыма — последние новости

На фоне постоянных атак Украины по важным объектам оккупационной армии эксперты говорят о неизбежной изоляции Крыма. Командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди заявил о скорой блокаде полуострова, поскольку украинские силы перерезали все сухопутные пути и продолжают наносить удары.

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Из-за систематических атак в Крыму возник топливный кризис. Местные стоят в очередях даже ночью в надежде получить горючее, которое разбирают в считанные секунды. Аналитики отмечают, что украинские удары вблизи ключевых транспортных узлов вынуждают Россию ограничивать перевозки, в частности через Керченский мост.

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