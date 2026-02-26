Украина усиливает 1000 км границы с Беларусью: ГПСУ готовит "сюрпризы" для врага

Украина усиливает границу с Беларусью / © http://dpsu.gov.ua/

Силы обороны Украины наращивают присутствие и модернизируют защитные сооружения на границе с Беларусью, чтобы максимально обезопасить северное направление.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает «Укринформ».

«Это направление усилено разными составляющими Сил обороны нашей страны, а также происходит и укрепление непосредственно линии государственной границы, фортификационное укрепление пограничной для того, чтобы все украинские воины, все составляющие Сил обороны, находящиеся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, которая может идти с территории Беларуси. И все те более 1000 км, которые мы имеем с Беларусью, от Волыни до Черниговщины, это постоянное наращивание наших оборонных возможностей», — сказал Демченко.

В то же время, по словам пресс-секретаря ГПСУ, сейчас украинские пограничники не фиксируют изменений или перемещения техники или личного состава на территории Беларуси вблизи границы с Украиной. Ситуация находится под постоянным контролем разведки и подразделений Госпогранслужбы.

Демченко подчеркнул, что граница с Беларусью остается для Украины угрожающим направлением с начала полномасштабного вторжения.

Возможно ли новое наступление из Беларуси — последние новости

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что готовящиеся на белорусской территории совместные военные учения Беларуси и России представляют серьезную угрозу безопасности Украины и самого белорусского народа.

В то же время представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко ранее заявил, что на границах с Беларусью не наблюдается перемещения техники или накопления дополнительных сил. Говоря об очередной проверке боеготовности в Беларуси или раздаче там мужчинам повесток, он проинформировал, что в Беларуси это происходит постоянно.