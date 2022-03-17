Украина усиливает работу по освобождению захваченных в плен гражданских — Верещук

Украина усиливает работу по освобождению захваченных в плен гражданских — Верещук

Об этом на брифинге 17 марта сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Ирина Верещук назвала гражданских, которые находятся в плену оккупантов.

"Мы усиливаем работу по освобождению захваченных в плен гражданских граждан.

Днепрорудненского городского главы Евгения Матвеева, председателя Мелитопольского районного совета Сергея Приймы, Иванковского городского головы Татьяны Свириденко, председателя Щастинской городской гражданской администрации Владимира Тюрина, секретаря Скадовского городского совета Юрия Палюха.

А также спасателя Алексея Данченко, который был заявлен в гуманитарном коридоре, согласованном сторонами, а также Красным Крестом", — сообщила она.

Напомним, в плен к российским оккупантам в Гостомеле попал сотрудник ГСЧС Алексей Данченко во время эвакуации мирных жителей.

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова удалось освободить из плена оккупантов, обменяв на девять русских военных-срочников.