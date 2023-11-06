Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина успешно атаковала главный судоремонтный завод в Крыму: ISW оценили последствия

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1014
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина успешно атаковала главный судоремонтный завод в Крыму: ISW оценили последствия

Крым / Фото: Associated Press

Атокованный судоремонтный завод "Залив" в Керчи является крупнейшим судоремонтным заводом в Восточной Европе.

Вечером 4 ноября ВСУ нанесли успешные удары по российской морской и портовой инфраструктуре на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отмечают, что судоремонтный завод "Залив" является крупнейшим судоремонтным заводом в Восточной Европе и, вероятно, основным ремонтным объектом для ЧФ в Крыму после успешного удара Украины по российскому государственному судоремонтному заводу "Севморзавод" в Севастополе в сентябре этого года.

"Степень повреждения ремонтных мощностей на судостроительном заводе "Залив" неизвестна, хотя имеющиеся спутниковые изображения свидетельствуют о том, что украинский удар, вероятно, не нанес ущерб, который бы нарушил его работу в средне- и долгосрочной перспективе, в отличие от предыдущего удара на Севморзавод", — говорится в сообщении.

Судостроительный завод "Залив" планировал построить 14 боевых кораблей, предназначенных для ЧФ в период с 2016 по 2021 год, в том числе восемь корветов проекта 22800 "Каракурт". По данным ISW, только три корвета спущены на воду.

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об очередном ударе по Черноморскому флоту России в Крыму.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1014
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация