Украина установила антирекорд по рождаемости после полномасштабного вторжения

Заместитель министра социальной политики озвучила план действий, чтобы остановить падение рождаемости и обеспечить экономическую и физическую самостоятельность в пожилом возрасте.

Рождаемость в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ резко упала до исторического минимума. Показатель рождаемости составляет всего 0,9 ребенка на женщину — это антирекорд для страны.

Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, передает Укринформ.

"У нас сегодня антирекорд по количеству рожденных детей на одну женщину. Международный показатель воспроизводства населения — это 2,2 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. В среднем по странам ЕС — 1,5. Это страны ЕС, в которых сложная демографическая ситуация. В Украине же до начала полномасштабного вторжения было 1,16, после — 0,9. По некоторым оценкам, это антирекорд вообще в истории нашей страны", — рассказала она.

По ее словам, из-за снижения рождаемости и высокого уровня миграции в Украине наблюдается старение нации. За несколько лет средний возраст украинцев увеличился с 41 до 45 лет.

Заместитель министра заявила, что Украина стремительно стареет, и эта тенденция, вероятно, будет продолжаться. Она отметила, что на сегодняшний день соотношение пенсионеров к работающим людям составляет 1:1, без учета тех, кто получает социальные выплаты. Она предупредила, что в будущем это соотношение может значительно ухудшиться.

Дария Марчак рассказала, что основной задачей "Стратегии демографического развития Украины" должно стать обеспечение возможностей для людей оставаться экономически и физически самостоятельными как можно дольше. Она подчеркнула, что уже сейчас необходимо работать над тем, чтобы старость наступала позже, в частности, через реформу пенсионного обеспечения и развитие экономики ухода. Марчак также акцентировала внимание на важности создания рынка услуг ухода за пожилыми людьми.

Напомним, ранее мы писали о том, что, по словам демографа, по состоянию на 2024 год в Украине зафиксировали примерно одинаковое соотношение женщин и мужчин.

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